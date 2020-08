Miền Bắc sắp chấm dứt nắng nóng, mưa lớn diện rộng kéo dài từ đêm nay (12/8)

Thứ Tư, ngày 12/08/2020 11:00 AM (GMT+7)

Một đợt mưa lớn diện rộng sắp xảy ra tại miền Bắc, chấm dứt nắng nóng đang diễn ra tại khu vực này những ngày qua.

Mưa lớn trên diện rộng sắp xảy ra tại khu vực Bắc Bộ. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/8), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; khu vực Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay (12/8), do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến 5.000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do có mưa nên từ ngày 13/8, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến hết ngày 13/8; từ ngày 14/8, nắng nóng ở khu vực suy giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18-19/8, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu sông Hồng - Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1-2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Chảy, sông Lô và sông Thao có khả năng đạt mức BĐ1, các sông suối nhỏ đạt mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lai Châu.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

