Mâu thuẫn vì nợ 700.000 đồng, một thanh niên bị đâm chết

Thứ Bảy, ngày 08/08/2020 20:00 PM (GMT+7)

Mâu thuẫn vì nợ 700 ngàn đồng tiền công sơn nước, do Hoàng nợ của Huy chưa trả dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Sau đó, Hoàng bị Huy dùng một bóng đèn tuýp đâm vào ngực thấu tim, tử vong.

Ngày 8-8, Đội Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an phường 10 (TP Đà Lạt) cùng các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án mạng xảy ra lúc chiều tối 7-8.

Công an TP Đà Lạt lấy lời khai đối với Trần Quốc Huy gây án do mâu thuẫn vì nợ 700 ngàn đồng.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng), trước đó, tại một phòng trọ trên đường Phạm Hồng Thái (phường 10, TP Đà Lạt), Trần Quốc Huy (35 tuổi, thường trú 49/19 Phạm Hồng Thái) và anh Trần Đăng Hoàng (30 tuổi, ở trọ cùng địa chỉ với Huy) đã xảy ra xô xát, dẫn đến đánh nhau.

Cụ thể, anh Hoàng nợ Huy số tiền 700.000 đồng công sơn nước. Tuy nhiên, khi Huy đòi số nợ này, cả hai xảy ra cãi vã.

Trong khi cãi vã, Huy đã ra ngoài lan can tầng 2 của phòng trọ lấy một bóng đèn tuýp đập vào tường cho bể rồi dùng phần nhọn còn lại đâm vào vùng ngực phải nạn nhân Hoàng.

Nạn nhân được người nhà đưa về lo hậu sự.

Không dừng lại ở đó, Huy còn đấm 2 cái vào mặt của nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi, Huy bỏ về nhà tại đường Hoàng Hoa Thám.

Vụ việc xảy ra, anh Hoàng được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Hoàng tử vong.

