Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển nhanh, có khả năng mạnh thành bão

Thứ Hai, ngày 10/08/2020 09:09 AM (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới di chuyển với vận tốc 20-25km/h, đang bắt đầu mạnh lên và có khả năng mạnh thành bão trong 24h giờ tới.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ sáng nay (10/8), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang cách phía Bắc đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 180km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1 giờ ngày 11/8, vị trí tâm bão ở cách Đài Loan 200km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động mạnh.

Trên đất liền, hôm nay (10/8), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C; vùng núi Trung Bộ có nơi trên 37 độ C.

Dự báo, đợt nắng nóng này ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/8. Ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/8. Sau đó một đợt mưa dông sẽ xuất hiện ảnh hưởng đến các khu vực này.

Còn tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên thời tiết phổ biến có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

