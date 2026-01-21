Miền Bắc rét đậm kèm mưa rải rác, nhiệt độ giảm mạnh

Dự báo, ngày và đêm nay (21/1), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác.

Thời tiết miền Bắc chuyển rét đậm kèm mưa.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai hôm nay cho đến ngày mai (22/1) có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Khu vực Bắc Bộ từ hôm nay đến khoảng ngày 23/1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ.

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Băng giá làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết cả nước ngày thứ tư (21/1), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi và trung du 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây bắc đến bắc cấp 2-3. Trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 24-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.