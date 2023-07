Miền Bắc mưa lớn, vùng núi có thể xuất hiện lũ vào đêm nay

Vúng núi phía Bắc có thể xuất hiện lũ do ảnh hưởng của mưa lớn. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (4/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/7 đến 8h ngày 4/7 có nơi trên 80mm như: Chế Là (Hà Giang) 93.8mm, Đông Lợi (Tuyên Quang) 98.4mm, Bình Văn (Bắc Kạn) 86.8mm, Cẩm Khê (Phú Thọ) 96.4mm, Bộc Nhiêu (Thái Nguyên) 198.4mm,...

Dự báo, chiều và đêm nay (4/7), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào tối và đêm).

Do có mưa lớn, từ đêm nay (4/7) đến ngày 5/7, các sông suối nhỏ khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ và thượng lưu hệ thống sông Hồng- Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng lên trên mức báo động (BĐ) 1, đỉnh lũ trên các sông chính thượng lưu hệ thống sông Hồng- Thái Bình còn ở dưới mức BĐ1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, lũ trên các sông suối nhỏ lên nhanh có thể ngập úng các vùng trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng tới các hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các bãi, bờ.

Ngoài ra, mưa lớn đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

