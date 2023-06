Đợt mưa dồn dập, xối xả ở miền Bắc còn kéo dài đến khi nào?

Mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến nước lũ ở một số sông suối nhỏ tại miền Bắc dâng cao. Ảnh minh họa TPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày (từ 19h ngày 22/6 - 19h ngày 25/6), nhiều khu vực trên cả nước đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Quảng Thành (Đắk Nông) 330mm; Đông Viên (Bắc Kạn) 303mm; Yên Thế (Yên Bái) 286mm; Hoà Bình (Lạng Sơn) 280mm; Thanh Định (Thái Nguyên) 258mm; Mai Sưu (Bắc Giang) 233mm; Bến Châu (Quảng Ninh) 227mm; Cống Lân (Thái Bình) 231mm.

Bên cạnh đó, đêm hôm qua và sáng sớm nay (26/6), ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/6 đến 7h ngày 26/6 có nơi trên 90mm như: Mỹ Lộc (Thái Bình) 99.4mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 140.0mm, Cát Bà (Hải Phòng) 117.2mm, Quán Hành (Nghệ An) 100.6mm…

Mưa lớn dồn dập, xối xả nhiều ngày đã khiến nước lũ dâng ở nhiều nơi, gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ ngày 24-25/6, mưa lớn kèm dông lốc đã khiến 01 người mất tích, đó là ông Hoàng Văn Hiên (SN 1982, tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) bị trượt chân và bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn.

Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm 40 nhà hư hỏng do sạt lở đất, sét đánh; 365 ha lúa, hoa màu bị ngập úng ở Lạng Sơn.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong ngày và đêm 26/6, ở phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở các sườn dốc núi.

Từ ngày 27/6, mưa dông giảm dần ở miền Bắc, chỉ còn xảy ra cục bộ vào sáng sớm và đêm, ban ngày có khoảng tạnh ráo và nắng gián đoạn. Đến ngày 28/6, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi về chiều tối, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh Trung Bộ từ ngày 27/6, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới vẫn duy trì hình thái mưa về chiều tối đến đêm, có nơi mưa to; ngày trời nắng.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/dot-mua-don-dap-xoi-xa-o-mien-bac-con-keo-dai-den-khi-nao-1478693.ng...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/dot-mua-don-dap-xoi-xa-o-mien-bac-con-keo-dai-den-khi-nao-1478693.ngn