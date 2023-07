Miền Bắc hứng đợt mưa rất to, có nơi trên 250mm

Mưa dông xuất hiện chủ yếu về chiều tối và đêm ở Bắc Bộ. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (3/7) đến sáng 5/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa trên 250mm/đợt.

Cụ thể, đêm 3/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Từ chiều ngày 4/7 đến sáng ngày 5/7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng nhấn mạnh, mưa ở vùng núi phía Bắc sẽ tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày trời vẫn nắng, có nơi nắng nóng. Còn các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ thời tiết ban ngày chủ đạo là nắng nóng, chiều tối đến đêm có mưa dông vài nơi.

Dù không xua tan đi đợt nắng nóng đang diễn ra nhưng mưa dông xuất hiện cũng làm giảm nhiệt ở Bắc Bộ, đồng thời, mưa sẽ bổ sung lượng nước đáng kể cho các hồ chứa thủy điện lớn, nhỏ ở thượng nguồn Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ.

Chiều 3/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ra công văn gửi ban chỉ huy tại các tỉnh miền núi phía Bắc đề nghị thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/mien-bac-hung-dot-mua-rat-to-co-noi-tren-250mm-1480876.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/mien-bac-hung-dot-mua-rat-to-co-noi-tren-250mm-1480876.ngn