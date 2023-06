Bắc bộ bước vào cao điểm mưa, nhiều nơi mưa dồn dập, xối xả

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 24/6, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to

Hôm nay, 25/6, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h tối 24/6 đến 19 tối 25/6 ở miền Bắc và Thanh Hóa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Lượng mưa tại Nghệ An từ 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Chiều 24/6, mưa lớn dồn dập trút xuống khiến quốc lộ 6 qua Tân Lạc, Hòa Bình ngập trắng

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, do mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn và Quảng Ninh đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo, do mưa lớn tiếp tục, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện nhiều tỉnh khu vực vùng núi phía Bắc.

Dự báo từ đêm 25/6 mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ giảm dần. Sau đó, từ đêm 26-27/6, miền Bắc và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, trong đêm 24 ngày 25/6 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối và tối.

Thời tiết dịp thi tốt nghiệp THPT quốc gia Dự báo về diễn biến thời tiết những ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia cho cho thấy, qua theo theo dõi và phân tích hệ thống thông tin khí tượng thủy văn hiện tại cho thấy trong giai đoạn từ ngày 27 đến ngày 30/6, thời tiết các vùng trên cả nước tương đối thuận lợi, ít khả năng xuất hiện thiên tai. Khả năng có nắng nóng ở các tỉnh miền Trung, nhiệt độ 35-37 độ C; khu vực Bắc bộ khả năng có nắng nóng nhẹ trong ngày 29-30/6, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C; Nguy cơ xuất hiện mưa giông cục bộ vào chiều và tối ở Bắc bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên.

