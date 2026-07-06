Miền Bắc mưa dông dài ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 6/7 đến khoảng ngày 11/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, sau đó có xu hướng giảm dần.

Trong ngày và đêm 6/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Tây Bắc Bộ, lượng mưa dao động từ 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực từ Thanh Hóa - TP Huế trong tuần này có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng; riêng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác.

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông vào chiều tối, có nơi mưa to.

Miền Bắc mưa rải rác kéo dài những ngày tới. Ảnh: Tuấn Anh

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, hạ tầng và sinh hoạt của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 6/7, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Tại Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), gió giật cấp 7-8. Khu vực vịnh Bắc Bộ đang có mưa rào và dông.

Dự báo từ đêm 6/7 đến ngày 7/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió tây nam đến nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Tại Nam vịnh Bắc Bộ, gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Ngoài ra, trong đêm 6/7 và ngày 7/7, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, từ đêm 7/7 đến ngày 8/7, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau tiếp tục có khả năng xuất hiện gió mạnh và thời tiết nguy hiểm trên biển. Các phương tiện hoạt động trên các vùng biển này cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Dự báo thời tiết từ đêm 6/7 đến ngày 8/7:

Bắc Bộ: có mưa rào rải rác và có nơi dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực từ Thanh Hoá đến Tp. Huế: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 8/7 đến ngày 16/7:

Bắc Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 13/7 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); sau mưa có xu hướng giảm dần.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Thanh Hóa đến Tp. Huế chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.