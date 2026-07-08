2 chiếc xe cùng mang một biển số 'chạm mặt' sau tin báo của người dân

Theo thông tin từ Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xuất hiện một ô tô mang biển kiểm soát 98A-626.86 có dấu hiệu bất thường.

Qua tra cứu dữ liệu đăng ký xe, lực lượng chức năng xác định biển kiểm soát 98A-626.86 được cấp cho một xe Ford Everest màu đen. Tuy nhiên, chiếc xe xuất hiện trong phản ánh lại là một VinFast VF 7 màu trắng, có dấu hiệu sử dụng biển kiểm soát giả.

Đến ngày 1/7/2026, tại Km77+400 Quốc lộ 17 (Bắc Ninh), tổ công tác phát hiện và dừng kiểm tra chiếc VinFast VF 7 gắn biển kiểm soát 98A-626.86. Khi đó, phương tiện được cấp biển số thật cũng có mặt, qua đó xác định có hai ô tô cùng sử dụng một biển kiểm soát.

Từ phản ánh của người dân, lực lượng CSGT phát hiện một ô tô sử dụng biển số giả trùng với biển số đã được cấp cho phương tiện khác. Người điều khiển xe khai mua biển số trên mạng để gắn lên xe lưu thông.

Làm việc với lực lượng chức năng, người điều khiển xe là V.V.X. (trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) khai nhận mua lại xe cũ nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên. Sau đó, người này đặt mua biển kiểm soát trên mạng để gắn lên xe và tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với hai hành vi vi phạm gồm: đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông và đưa phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.

Với các hành vi trên, người vi phạm có thể bị xử phạt tổng cộng 44 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển kiểm soát giả.

Cục CSGT khuyến cáo, nếu phát hiện phương tiện khác sử dụng biển số trùng với xe của mình hoặc có dấu hiệu sử dụng biển kiểm soát giả, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng CSGT để xác minh, xử lý theo quy định.