Nhiều lãnh đạo NATO không thể mang món quà của Tổng thống Erdogan về nước vì điều này

Tại Hội nghị Thượng đỉnh của khối quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lần thứ 36 diễn ra tại thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã mang đến một bất ngờ lớn khi quyết định tặng mỗi nhà lãnh đạo tham dự một khẩu súng lục tinh xảo.

Điểm đặc biệt là trên mỗi khẩu súng đều được khắc tên riêng của từng vị lãnh đạo, đi kèm với một hộp đạn thật và bức thư cá nhân miễn trừ kiểm soát xuất khẩu từ chính Tổng thống Erdogan nhằm tạo điều kiện cho các phái đoàn mang vũ khí ra khỏi nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 36 của NATO ở Ankara. Ảnh: Murat Kula/Getty Images

Câu chuyện thú vị này chỉ được hé lộ sau khi hội nghị khép lại, qua lời kể của Thủ tướng Anh Keir Starmer trên chuyến bay trở về London. Tuy nhiên, dù là một món quà độc đáo và vô cùng quý giá, hầu hết các nhà lãnh đạo đều không thể mang được về nước do vướng phải những quy định pháp lý vô cùng nghiêm ngặt về kiểm soát vũ khí tại quốc gia của mình.

Thủ tướng Keir Starmer chia sẻ rằng, khẩu súng dành cho ông buộc phải để lại Ankara để tiến hành vô hiệu hóa trước khi bàn giao. Kể từ sau thảm kịch Dunblane năm 1996, luật pháp Vương quốc Anh đã nghiêm cấm hoàn toàn việc nhập khẩu súng ngắn cầm tay.

Chính vì vậy, ngay cả khi có thư miễn trừ từ phía nước chủ nhà, ông Starmer vẫn không thể mang món quà này lên chuyên cơ chính phủ.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với Thủ tướng Canada Mark Carney, khi ông không thể mang theo món quà của Tổng thống Erdogan về nước. Toàn bộ khẩu súng đã được bàn giao cho Cảnh sát Hoàng gia Canada để xử lý vô hiệu hóa, riêng phần đạn dược buộc phải giữ lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện phía Canada cho biết, sau khi được xử lý an toàn, món quà này có thể sẽ được đưa đến một bảo tàng phù hợp thay vì để Thủ tướng Carney lưu giữ làm tài sản cá nhân, bởi mọi quà tặng chính thức đều phải tuân thủ tuyệt đối luật pháp và các quy định an ninh của nước này.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa cũng nhận được những món quà tương tự. Đội ngũ an ninh của ông Costa đã tiếp nhận khẩu súng để kiểm tra và thực hiện các thủ tục đưa về Bỉ theo đúng quy trình bảo an của Ban Thư ký Hội đồng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan mang đến bất ngờ lớn khi quyết định tặng mỗi nhà lãnh đạo khối NATO một khẩu súng lục tinh xảo. Ảnh minh họa: Sarsilmaz

Thông thường, quà lưu niệm tại các kỳ hội nghị của khối NATO mang tính văn hóa nhiều hơn. Chẳng hạn như tại Hội nghị ở Warsaw (Ba Lan) năm 2016, các nhà lãnh đạo được tặng rượu vodka mật ong truyền thống của Ba Lan, chocolate và tem bưu chính in riêng.

Hay khi Vương Quốc Anh làm chủ nhà vào năm 2014, quà tặng gồm có tất len, rượu whiskey mạch nha đơn Penderyn và bánh quế xứ Wales.

Vì vậy, việc Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn tặng súng lục khắc tên kèm đạn thật lần này được đánh giá là một lựa chọn khá bất ngờ. Bên cạnh đó, nó cũng cho thấy những khó khăn thực tế khi nhận các món quà mang tính biểu tượng từ quốc gia chủ nhà trong bối cảnh luật pháp mỗi nước có sự khác biệt.