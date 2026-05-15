Khi nào miền Bắc có mưa giải nhiệt nắng nóng?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/5 khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Hôm nay là nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc.

Ngày 16/5 khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Từ ngày 17/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 17/5. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Dự báo chi tiết:

Như vậy hôm nay (15/5) là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Miền Trung hôm nay cũng nắng nóng 36-38 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có thể đón "mưa vàng" giải nhiệt.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng nhưng nền nhiệt giảm 2-3 độ so với hôm nay. Từ đêm mai, miền Bắc bắt đầu có mưa dông rải rác. Từ ngày 17/5, miền Bắc có mưa, nắng nóng chấm dứt.

Cơ quan khí tượng nhận định khoảng đêm 16/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, kết thúc đợt nắng nóng. Khoảng chiều tối 17/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều và tối.

Tại Hà Nội, nắng nóng còn duy trì ở Hà Nội trong ngày 16/5, tuy nhiên, cường độ xu hướng giảm dần, nhiệt độ cao nhất 35 độ C, thấp nhất 28 độ C. Sang ngày 17/5, mưa rào và dông tái diễn ở khu vực này, chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất giảm còn 33 độ C, thấp nhất 27 độ C.

Từ 18-22/5, mưa tiếp tục là thời tiết chủ đạo ở Hà Nội, nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động 32-33 độ C, thấp nhất 25-27 độ C. Sau chuỗi ngày mưa kéo dài, trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (23-24/5), Hà Nội tạnh ráo, trời nắng mạnh, có mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất tăng lên 34 độ C, tiệm cận ngưỡng nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng nhẹ lên mức 28 độ C.