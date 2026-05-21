Miền Bắc sắp nóng như đổ lửa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu thế phát triển mạnh.

Ngày hôm nay (21/5), khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ đã có nắng nóng phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Nam Đông (Huế) 37 độ, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 37 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36.2 độ.

Dự báo ngày 22/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Sang ngày 23/5, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Dự báo đợt nắng nóng sẽ kéo dài ở miền Bắc đến ngày 27/5. Từ chiều tối và đêm 27/5, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt và kéo dài.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, vào những ngày nắng nóng gay gắt cần đề phòng các cơn dông nhiệt có thể xuất hiện đột ngột vào cuối chiều. Đặc điểm của các cơn dông nhiệt này là đến bất ngờ (chỉ có thể dự báo trước từ 45 phút đến một giờ đồng hồ), gây mưa cường độ lớn, kèm lốc sét và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên cũ ngày 22/5 cũng có nắng nóng, một số khu vực nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45- 50%.

Sang ngày 23/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Dự báo nắng nóng ở Thanh Hoá đến Phú Yên cũ kéo dài đến khoảng 28/5, sau đó giảm dần.

Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, nắng nóng diện rộng đã chấm dứt, khu vực này bước vào mùa mưa với hình thái thời tiết điển hình là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.