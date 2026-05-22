Đài Anh phát nhầm thông báo Vua Charles III qua đời

"Do lỗi máy tính tại phòng thu chính, quy trình xử lý thông tin quốc vương qua đời đã vô tình được kích hoạt vào chiều 19/5, dẫn tới thông báo sai rằng nhà vua đã qua đời", Peter Moore, lãnh đạo đài phát thanh Radio Caroline có trụ sở tại Essex, cho biết trong thông cáo đăng ngày 20/5.

Ông Moore lưu ý rằng mọi đài phát thanh ở Anh đều chuẩn bị sẵn quy trình này dù "không mong phải dùng đến". Radio Caroline khi đó ngừng phát sóng theo quy trình dành cho tình huống quốc vương qua đời. Chỉ khi đài đột ngột im lặng, bộ phận vận hành mới phát hiện sự cố, sau đó khôi phục chương trình và phát lời xin lỗi trực tiếp trên sóng.

"Chúng tôi xin lỗi nhà vua và thính giả vì sự lo lắng mà sự cố có thể đã gây ra", Moore nói.

Vua Charles III thăm bệnh viện tại London vào tháng 4/2024. Ảnh: AFP

Radio Caroline cho biết từng phát thông điệp Giáng sinh của Nữ hoàng Elizabeth II và hiện là của Vua Charles III, đồng thời bày tỏ hy vọng tiếp tục thực hiện điều này trong nhiều năm tới. Đài được thành lập năm 1964, phát sóng tại nhiều quốc gia và cung cấp chương trình trực tuyến trên toàn cầu.

Sự cố xảy ra trong lúc Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đang công du ở Bắc Ireland. Điện Buckingham cho biết hai người có mặt tại Belfast hôm 19/5 để tham gia các hoạt động văn hóa.

Nhà vua Anh và hoàng hậu còn đến cảng Thompson, nơi tàu Titanic từng neo đậu, gặp gỡ các nghệ sĩ và ban tổ chức đang chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc truyền thống Ireland vào tháng 8. Hai người đã gặp Thủ hiến và Phó thủ hiến Bắc Ireland tại lâu đài Hillsborough, nơi ở của hoàng gia gần Belfast.