Cựu bộ trưởng Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù, phải nộp 108 tỷ đồng

Trưa 21/5, quan điểm giải quyết vụ án tại dự án hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 được VKSND Hà Nội công bố, cùng mức án đề nghị đối với 10 bị cáo.

Cựu bộ trưởng Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, phải nộp lại 108 tỷ đồng khắc phục thiệt hại.

Với vai trò đồng phạm, 6 cựu cán bộ thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Y tế bị VKS đề nghị 30 tháng đến 6 năm tù.

Hai cựu giám đốc BQL dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế - chủ đầu tư dự án 2 bệnh viện, bị truy tố 2 tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ gồm ông Nguyễn Chiến Thắng, bị đề nghị tổng cộng 30 năm tù, và người kế nhiệm Nguyễn Hữu Tuấn 23-25 năm tù.

Là người duy nhất bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị 8-9 năm. Ông này bị cáo buộc lừa 2 triệu USD "chạy án" cho ông Thắng khi các sai phạm của vụ án bắt đầu bị xem xét.

Cơ quan công tố đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước đặc biệt lớn. Việc đưa vụ án ra xét xử là lời cảnh báo đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công; không chỉ hành vi chiếm đoạt mà cả các vi phạm gây thất thoát, lãng phí cũng có thể bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, VKS cũng cho rằng vụ án xảy ra trong bối cảnh hai dự án bệnh viện trọng điểm của ngành y tế được triển khai với tiến độ rất gấp, chỉ trong 3 năm, tạo áp lực lớn cho các bị cáo. Một số người xuất thân từ chuyên môn y khoa nên hiểu biết về lĩnh vực đầu tư xây dựng còn hạn chế.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát, lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó, bà Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng, ông Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng.

Mức án VKS đề nghị cho 10 bị cáo

Tên Chức vụ khi phạm tội Tội danh VKS đề nghị Tiền khắc phục Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Y tế Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 5-6 năm 108 tỷ đồng Nguyễn Chiến Thắng Giám đốc BQL Dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ 30 năm 394 tỷ đồng Nguyễn Hữu Tuấn Giám đốc BQL Dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ 23-25 năm 223 tỷ đồng Nguyễn Kim Trung Phó giám đốc BQL Dự án y tế trọng điểm Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 30-36 tháng Trần Văn Sinh Trưởng phòng, BQL Dự án y tế trọng điểm Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 4-5 năm 30,3 tỷ đồng Đào Xuân Sinh Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng SHT Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 3-4 năm Nguyễn Doãn Tú Vụ phó trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 4-5 năm Lê Văn Cư Viện phó Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 30-36 tháng Hoàng Xuân Hiệp Trưởng phòng, Viện kinh tế xây dựng Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí 30-36 tháng Lê Thanh Thiêm Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 8-9 năm

Sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Mỗi dự án quy mô 1.000 giường bệnh, dự kiến thực hiện giai đoạn 2014-2019 nhưng sau đó phải gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Theo cáo buộc, sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công xây dựng.

Cơ quan tố tụng xác định, khi các nhà thầu liên hệ nhờ hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ trao đổi để họ làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Chiến Thắng. Trường hợp nhà thầu gặp ông Thắng trước, ông này sẽ xin ý kiến bà Tiến.

Sau khi được bà Tiến đồng ý, ông Thắng tiếp tục làm việc với doanh nghiệp, thỏa thuận việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Theo cáo buộc, sau khi được tạm ứng hoặc thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm khoản tiền tương ứng 5% giá trị trước thuế.

Từ cơ chế này, ông Thắng bị cáo buộc đã nhận gần 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu. Người kế nhiệm là ông Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục nhận tiền theo "lệ cũ", tổng hơn 12 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, số tiền này được các bị cáo khai đã sử dụng cho nhiều mục đích, đưa cho nhiều cá nhân khác nhau, song lời khai giữa các bên chưa thống nhất.

Bà Tiến cùng các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Tại phần xét hỏi, ông Thắng nói chọn đơn vị tư vấn sai, xuất phát từ gợi ý của bộ trưởng Kim Tiến. Xuyên suốt dự án, ông và đồng nghiệp làm việc trong tình thế gấp rút, dự án lớn, quy định nhiều và phức tạp khiến ông nhất thời sai mà không biết. Tuy nhiên, tòa bác lời khai này.

88 tỷ đồng ông nói nhà thầu tự mang đến nên ông cầm, song chỉ hưởng riêng "đúng 475 triệu", còn lại đã chia cho nhiều người song không có gì chứng minh.

Bà Tiến nhận trách nhiệm bộ trưởng, nói có lỗi khi thúc giục cấp dưới, vô tình tạo sức ép cho họ. Bà khẳng định làm việc với "động cơ trong sáng", vì ước mơ về bệnh viện để đời cho dân dùng hàng trăm năm nhưng kết quả không như ý.

Bà nói chỉ nhận 7,5 tỷ từ ông Thắng, ông Tuấn, không phải gần 20 tỷ như họ khai, về nhà mới biết trong túi có tiền. Bà cơ bản thừa nhận các cáo buộc, song còn trăn trở về cách tính thiệt hại.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa. Ảnh: Danh Lam