Miền Bắc kết thúc nắng nóng, mưa dông kèm nguy cơ lốc sét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (16/5), khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/5 đến 8 giờ ngày 16/5 cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm như trạm: Bảo Lâm (Lâm Đồng) 135.2mm, Bom Bo (Đồng Nai) 112.2mm,…

Miền Bắc mưa dông chiều nay, cảnh báo lốc sét, gió giật mạnh.

Chiều và đêm 16/5, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm; khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 16/5, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và đêm 16/5, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về thời tiết trên biển, hiện nay (16/5), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Ngày và đêm 16/5, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Tp. Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.