Chủ tịch Tập Cận Bình: Đàm phán thương mại Trung - Mỹ đạt 'kết quả tích cực'

Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết: “Không có người thắng cuộc trong một cuộc chiến thương mại. Bản chất của quan hệ kinh tế và thương mại Trung - Mỹ là cùng có lợi và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trước những khác biệt và mâu thuẫn, tham vấn bình đẳng là lựa chọn đúng đắn duy nhất".

"Hôm qua, các đoàn đàm phán kinh tế và thương mại của cả hai bên đã đạt được kết quả cân bằng và tích cực, đây là tin tốt cho người dân cả hai nước và cho thế giới", ông Tập nói.

Các phái viên thương mại của Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Hàn Quốc hôm thứ Tư (13/5) chỉ vài giờ trước khi chuyên cơ của Tổng thống Mỹ Trump hạ cánh xuống Bắc Kinh.

Thuế quan dự kiến ​​sẽ là một chủ đề trọng tâm, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì trạng thái "đình chiến" tạm thời sau cuộc chiến thuế quan căng thẳng năm ngoái.

"Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất"

Bên cạnh thương mại, vấn đề Đài Loan cũng được ông Tập nêu trực tiếp trong các cuộc trao đổi với ông Trump. Theo Tân Hoa Xã, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định đây là "vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung - Mỹ".

"Nếu được xử lý đúng cách, quan hệ giữa hai nước có thể duy trì ổn định tổng thể. Nếu không được xử lý đúng cách, hai nước có thể xung đột hoặc thậm chí dẫn đến chiến tranh, đẩy toàn bộ quan hệ Trung - Mỹ vào tình thế rất nguy hiểm", Tân Hoa Xã đưa tin.

Những điểm nóng dự kiến được đưa lên bàn thảo luận

Trước đó, CNN cho biết các cuộc thảo luận giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra với hàng loạt chủ đề nhạy cảm được đưa lên bàn thảo luận.

Hai bên được cho là đang tìm cách duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được hồi tháng 10, đồng thời cân nhắc giảm thêm thuế đối với hàng hóa và thiết lập cơ chế điều phối thương mại nhằm kiểm soát cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi song phương.

Bắc Kinh đã tạm dừng việc áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với việc xuất khẩu khoáng sản thiết yếu vào tháng 10 năm ngoái, nhưng Mỹ có thể sẽ thúc đẩy việc đảm bảo tiếp cận tốt hơn và ổn định hơn đối với các mặt hàng chiến lược quan trọng này.

Trung Quốc rất muốn Mỹ dỡ bỏ những biện pháp kiểm soát đối với việc tiếp cận các mặt hàng công nghệ cao, như chất bán dẫn tiên tiến nhất và thiết bị sản xuất chip. Trong khi đó, Mỹ dự kiến ​​sẽ ký kết các thỏa thuận lớn về việc Trung Quốc mua hàng hóa thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, hàng không và năng lượng.

Theo CNN, vấn đề Iran cũng có thể xuất hiện trong chương trình nghị sự. Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Mỹ - Iran, đặc biệt là giúp thúc đẩy mở cửa eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Bắc Kinh tiếp tục phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) và có thể gây sức ép buộc Washington điều chỉnh lập trường đối với hòn đảo này.