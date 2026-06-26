Nguyên nhân miền Bắc oi bức ngột ngạt đỉnh điểm dù nhiệt độ không quá cao

Nguyên nhân nắng nóng ngột ngạt đỉnh điểm những ngày qua

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai đặt câu hỏi, tại sao nền nhiệt khí tượng thấp hơn giai đoạn nắng nóng cuối tháng 5 nhưng nhiệt độ cảm nhận lại khốc liệt hơn? Vì sao Pháp lại là tâm nắng nóng và lan sang Châu Âu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống như vậy?

Nước Pháp đã qua giai đoạn nắng nóng kỷ lục và thời tiết tuần tới được dự báo là sẽ mát lạnh như trước. Có nơi ở Pháp nhiệt độ giảm xuống còn 12 độ C vào ban đêm và ban ngày khoảng 30-32 độ C. Sức nóng đang dịch chuyển dần về phía Bỉ, Đức, Ý và tuần sau sang Đông Âu. Dự báo nền nhiệt khí tượng ở Đức sẽ lên mức hơn 41 độ C vào cuối tuần này và khả năng cao sẽ thiết lập kỷ lục mới. Dự báo sang tuần sau, các quốc gia Đông Âu sẽ là khu vực chịu trận của nắng nóng khốc liệt.

Miền Bắc trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Lý giải về đợt nắng nóng hầm hập những ngày qua ở miền Bắc, TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, cùng thời gian chiếu sáng như nhau, vị trí không khác nhau, đều không mưa không mây mà thứ vô hình nào lại tạo ra cái nóng khốc liệt vừa qua. Câu trả lời là khí áp.

Tại Pháp và Châu Âu đang tồn tại một hệ thống khí áp có dạng vòm như ký tự Omega gọi là Omega Block. Ở đó, hai bên phía Tây và phía Đông của Châu Âu đang tồn tại 2 rãnh áp thấp mạnh và ép khu vực khí áp ở giữa vốn cao hơn tạo thành 1 vòm khí áp cao có hình. Không khí trong khối vòm này bị nén từ trên xuống dưới với mật độ vật chất trong không khí cao và giữ nhiệt. Đây chính là vòm nhiệt tạo ra cái nóng kinh hoàng vừa qua ở Pháp. Hôm nay cái nóng lan sang Bỉ và cuối tuần nó đi tới Đức, rồi tuần sau sang Đông Âu.

Ở vùng nhiệt đới như Việt Nam, khí áp tốt cho sức khỏe con người là ở mức 1005hPa đêm 1015hPa. Những ngày nắng nóng như vừa rồi, khu vực Hà Nội có thời điểm khí áp xuống mức 997hPa tạo ra cảm giác nóng ngột ngạt. Khí áp thấp ở trên biển còn tạo ra tâm bão. Tâm khí áp càng thấp thì bão càng mạnh.

Dự báo thiên tai thời gian tới, TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, từ đêm hôm qua đến sáng nay (26/6) mưa đã diễn ra trên diện rộng ở miền núi, trung du phía Bắc và khu vực Hà Nội. Nền nhiệt ở Hà Nội giảm mạnh và trời trở nên mát mẻ sau một đợt nắng nóng khốc liệt ở Thủ đô. Chiều hôm nay khả năng cao mưa sẽ về khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Tuy nhiên mưa không phủ khắp diện rộng mà có tính cục bộ.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế vẫn khó xảy ra mưa trong hôm nay. Nhiệt độ buổi trưa sang chiều ở vùng này vẫn sẽ duy trì ở mức 37-38 độ C, có nơi trên 39 độ C trong các ngày 26, 27 và 28/6. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay vẫn duy trì nhiệt độ cao 37-38⁰C, có nơi như Tam Kỳ nóng 39⁰C vào buổi trưa và đầu giờ chiều nhưng buổi chiều có các cơn mưa dông phát triển từ phía Tây đi sang phía Đông.

Khu vực ven biển từ Bình Định tới Phú Yên vẫn duy trì nắng nóng trong hôm nay. Có dấu hiệu mưa nhỏ và vừa rải rác từ chiều ngày 27 và 28/6.

Trung Bộ nắng nóng kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/6, từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như trạm: Con Cuông (Nghệ An) 38.5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.9 độ, Ba Đồn (Quảng Trị) 39.7 độ, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 39.1 độ, Quảng Ngãi 38.9 độ, Hoài Nhơn (Gia Lai) 39.6 độ,… độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45-50%.

Ngày 27/6, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 28/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35- 37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Dự báo từ khoảng ngày 29-30/6, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.