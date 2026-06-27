Cảnh báo dông lốc nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và dông cho khu vực Yên Lãng, Tiến Thắng, Phú Cát, Phúc Lộc, Kim Anh, Nội Bài,...

Trong khoảng từ 1 đến 4 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các phường/xã trên, sau đó sẽ di chuyển và lan sang các phường/xã khác thuộc khu vực Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Cảnh báo mưa dông khu vực nội thành Hà Nội.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh. Trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 26/6 đến 10 giờ ngày 27/6), khu vực các tỉnh Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng đã có mưa vừa và mưa to như: Trung Đồng1 80,2mm (Lai Châu); Phú Nam2 65,8mm (Tuyên Quang); Yến Dương 58,4mm (Thái Nguyên); Chí Viễn1 57mm (Cao Bằng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường gồm:

Lai Châu: Mường Mô, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Pa Ủ, Tà Tổng, Tân Uyên, Thu Lũm.

Tuyên Quang: Bản Máy, Đường Hồng, Thàng Tín, Xín Mần.

Thái Nguyên: Bằng Thành, Cao Minh, Nghiên Loan, Thượng Minh.

Cao Bằng: Bảo Lâm, Cần Yên, Đàm Thủy, Hòa An, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Quảng Lâm, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.