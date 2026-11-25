Miền Bắc hửng nắng trước khi tiếp tục đón không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 25/11 đến ngày 27/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm đến ngày 26/11, sau đó trời rét về đêm và sáng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm 25/11 có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đáng chú ý, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to và dông đến sáng 26/11. Sau thời gian này, mưa giảm nhưng vẫn có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng chiều tối 27/11, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Nam duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối 27/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Cảnh báo miền Trung sắp bước vào đợt mưa rất lớn. Ảnh: PV

Nhận định về thời tiết từ đêm 27/11 đến ngày 5/12, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Trong khoảng đêm 27-29/11, khu vực này rét về đêm và sáng, sau đó chuyển lạnh về đêm và sáng.

Từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 29/11, sau đó mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Đáng chú ý, từ đêm 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Từ chiều tối ngày 27/11 đến sáng ngày 30/11 khu vực Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn, trọng tâm khu vực phía Nam Tp.Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tổng lượng mưa 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt.

Trong khi đó, phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Lâm Đồng từ đêm 27-28/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Riêng khu vực Nam Quảng Trị từ ngày 29-30/11 tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các khu vực khác duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Riêng trong thời kỳ từ ngày 28-29/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ các sông dâng cao, nhiều khu vực cảnh báo sạt lở, lũ quét

Hiện nay, mực nước trên các sông ở thành phố Huế đang dao động ở trên mức báo động(BĐ) 1, các sông từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ1. Mực nước lúc 13 giờ ngày 25/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long 1,49m, trên BĐ1 0,49m.

Từ hôm nay (25/11) đến 26/11, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục dao động ở trên mức BĐ1; trên các sông ở thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông dao động ở trên dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi.

Tình hình mưa, lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội. Ghi chú: Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa.

Ngày hôm nay (25/11), khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 25/11 có nơi trên 60mm như các trạm: Đan Điền (Tp. Huế) 61.8mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 62.0mm,…

Từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 25/11 khu vực phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở khu vực từ Tp. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần. Từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, trọng tâm là khu vực phía Nam Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.