Hôm nay (25/11), không khí lạnh tiếp tục lấn sâu xuống nước ta, mở rộng ảnh hưởng đến Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Hà Nội sáng nay có lúc mưa, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tăng nhiệt dần. Từ ngày 27/11, trời chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng.

Miền Bắc rét đỉnh điểm trong hôm nay (25/11).

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị hôm nay có mưa rào rải rác, riêng Hà Tĩnh và Quảng Trị có thể xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất xuống còn 16-19 độ, cao nhất 20-23 độ.

Tại Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió và nhiễu động gió Đông nên từ sáng 25/11 đến sáng 26/11 sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng cục bộ tại những nơi trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Dự báo từ khoảng trưa và chiều 26/11, mưa lớn ở Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi giảm dần.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà hôm nay có mây, trời ít mưa, nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo từ đêm 27/11 đến ngày 30/11, khu vực từ Huế đến Khánh Hoà có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.