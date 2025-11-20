Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau chuỗi ngày mưa rét

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, sau những ngày mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc đã hết mưa trời chuyển sang trạng thái rét khô. Đến trưa và chiều trời hửng nắng mức nhiệt tăng dần lên 20-21 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay không mưa, trưa chiều có nắng. Trời rét. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở mức 19-21 độ.

Dự báo hình thái thời tiết này còn kéo dài đến tuần sau.

Trong khi đó, tại miền Trung mưa lũ tiếp tục kéo dài đến hết tuần. Trọng tâm mưa là phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa. Trong đó có nơi lượng mưa trên 500mm.

Nguy cơ gây ra sạt lở đất và lũ quét trên các sườn đồi núi ở các xã phường từ Hà Tĩnh trở vào Lâm Đồng. Trong đó đặc biệt phía Nam của Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nguy cơ rất cao.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ nhiều nơi cũng có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm. Cảnh báo vùng hạ lưu của Nam Bộ ngập úng do triều cường do mưa lớn và mực nước tại nhiều trạm vượt mức báo động 3.

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, phía Nam có nơi 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.