Không khí lạnh đúng thời điểm giao mùa khiến thời tiết diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/2), nhiệt độ cao nhất miền Bắc từ 26-29 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có thể lên tới 30-32 độ, trời có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng.

Dự báo ngày mai (1/3), miền Bắc tiếp tục ít mưa, trời nắng vào trưa chiều, nền nhiệt duy trì khá cao. Từ khoảng đêm 2/3, miền Bắc có khả năng đón mưa rào rải rác trở lại. Đợt mưa này có thể kéo dài nhiều ngày, gây nồm ẩm.

Miền Bắc đón không khí lạnh gây mưa dông.

Từ gần sáng 3/3, không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, sau đó ngày 5-6/3 tăng cường gây mưa rào và dông. Cơ quan khí tượng dự báo từ 3/3 miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi rét.

Từ ngày 3/3, với tác động của gió mùa đông bắc, cộng thêm không khí lạnh tăng cường vào ngày 5-6/3, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa trở lại, tình trạng nắng nóng cục bộ đầu mùa cũng chấm dứt.

Không khí lạnh tăng cường trở lại đúng thời điểm giao mùa khiến thời tiết cả nước những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3 diễn biến phức tạp, mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực, miền Bắc có xu hướng chuyển lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 3, không khí lạnh vẫn còn tác động đến miền Bắc nhưng chủ yếu với cường độ yếu và đã suy giảm nhiều so với thời điểm chính đông. Khi các đợt không khí lạnh biến tính kết hợp cùng gió Đông Nam mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền, độ ẩm không khí tăng cao, tạo điều kiện hình thành mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù diện rộng.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nồm ẩm – tình trạng nền nhà, tường và các bề mặt trong nhà "đổ mồ hôi", gây trơn trượt, ẩm mốc. Hiện tượng này thường xuất hiện vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân, đặc biệt phổ biến tại khu vực Đông Bắc Bộ.

Nhận định thời tiết từ đêm 1/3 đến ngày 9/3, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm 2-6/3 khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 3/3 Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, từ 4-5/3 trời chuyển rét.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Trung Trung Bộ từ ngày 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.