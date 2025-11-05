Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh dồn dập tràn về thời tiết hôm nay khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có sự thay đổi rõ rệt.

Khu vực Bắc Bộ, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì 17-19 độ, vùng núi cao dưới 16 độ. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần lên 22 - 26 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay không mưa, trưa và chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Mức nhiệt thấp nhất 17 - 19 độ, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ. Những ngày sau đó, nhiệt độ tiếp tục tăng dần.

Hôm nay mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần. Tuy nhiên từ ngày 6 - 7/11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, mưa lớn trở lại khu vực từ phía Nam Quảng Trị vào tới Lâm Đồng. Mưa dồn dập trong 2 ngày tổng lượng mưa có nơi trên 600mm.

Nhiều nơi lũ lên lại sẽ gây ngập lụt, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi.

Tại khu vực Nam Bộ, triều cường rằm tháng 9 âm lịch đang lên cao. TPHCM và Cần Thơ mực nước các sông đều lên mức báo động 3, ngập lụt sẽ gia tăng ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 23 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 22-25 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.