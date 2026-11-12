Nguyên nhân gây đợt không khí lạnh ít thấy trong tháng 11

Bắc Bộ mưa dông kéo dài 2 ngày

Bà Trần Như Quỳnh, phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 11/11, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa. Dự báo, mưa lớn còn duy trì ở Trung Bộ đến sáng 12/11, cục bộ có nơi trên 200mm, sau đó giảm dần.

Tối 11/11 đến sáng 12/11, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn. Đáng chú ý, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Miền Bắc duy trì trời rét kèm mưa đến hết ngày 13/11. Ảnh: Quang Hùng

Từ chiều 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Trong hai ngày 13-14/11, mưa giảm cả về diện và lượng, chỉ còn mưa rào rải rác, có nơi có dông. Từ ngày 15/11, mưa trên toàn khu vực Trung Bộ chỉ còn xảy ra ở một vài nơi.

Trong đêm 11/11, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, gây mưa rào và dông rải rác, tập trung trước ở khu vực Tây Bắc Bộ. Từ ngày 12/11, mưa dông có xu hướng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và duy trì đến ngày 13/11. Trong ngày 13/11, mưa dông tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Bắc Bộ. Về nhiệt độ, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái trời rét. Tuy nhiên, từ ngày 13/11, nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Nhận định thời tiết từ đêm 13/11 đến ngày 21/11, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ có mưa vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi; từ ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, từ đêm 13-14/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 13-16/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Điểm khác biệt của đợt không khí lạnh lần này

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào đêm 8/11 vừa qua là đợt thứ ba từ đầu mùa. Hai đợt trước xảy ra vào ngày 10/9 và đêm 4/10, có cường độ trung bình và yếu.

Đợt gió mùa đông bắc tràn về từ đêm 8/11 là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đầu tiên và làm thời tiết miền Bắc chuyển rét rõ rệt, gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay ở Bắc Bộ, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại (dưới 13 độ C).

Theo ông Hưởng, tháng 11 hằng năm là thời kỳ không khí lạnh hoạt động mạnh lên rõ rệt, hầu hết các năm đều có ít nhất một đợt không khí lạnh mạnh xảy ra trong tháng này. Tuy nhiên cường độ của đợt không khí lạnh lần này cũng được đánh giá là một trong những đợt không khí lạnh mạnh ít thấy trong tháng 11. Về thời điểm, đợt rét năm nay xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu nhiều năm, khi các đợt gió rét đầu tiên ở Bắc Bộ thường bắt đầu trong khoảng từ ngày 8 đến 17/11.

Về nguyên nhân của đợt mưa lớn ở miền Trung gắn liền với các nguyên nhân, thứ nhất do không khí lạnh mạnh ảnh hưởng. Thứ hai, thời điểm không khí lạnh mạnh ảnh hưởng tới miền Trung thì ở độ cao 3.000-5.000m lại xuất hiện đới gió đông tác động đến miền Trung, cộng thêm điều kiện địa chắn gió của địa hình khiến cho miền Trung đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng và có những điểm đặc biệt lớn lượng mưa trên 800mm như ở khu vực Bạch Mã (Huế) là vùng có sự hội tụ đủ của cả 3 yếu tố, khí lạnh mạnh, gió đông mạnh và điều kiện địa hình hội tụ ẩm.

Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại gây giảm nhiệt độ mạnh nhưng xảy ra ngắn ngày.