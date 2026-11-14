Dính líu 'Hiệp đen', cả người nổi tiếng lẫn kẻ cộm cán đều bị bắt
Trong số những đối tượng bị khởi tố vì liên quan đến “Hiệp đen” có một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và cả các trường hợp cộm cán với nhiều tiền án, tiền sự.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra các vụ việc liên quan đến nhóm giang hồ mạng “Hiệp đen” (tên thật là Nguyễn Tuấn Hiệp, SN 1971, ngụ xã Hiệp Phước, TPHCM).
Tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 24 đối tượng về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Riêng “Hiệp đen” bị khởi tố về cả 3 tội danh này.
"Hiệp đen" xuất hiện trong MV phim ca nhạc hành động "Huy Bến xe".
Đáng chú ý, trong số những người bị khởi tố, ngoài các đối tượng cộm cán với nhiều tiền án, tiền sự thì còn có một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Cơ quan điều tra xác định, “Hiệp đen” cùng các đối tượng đã bàn bạc, dàn dựng những đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” để đăng lên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok.
Nội dung các phim này cổ xúy bạo lực, phô trương thanh thế giang hồ, tạo dựng hình ảnh “Hiệp đen” là một người có thế lực…
Theo cơ quan điều tra, đây là các nội dung độc hại khiến nhiều người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên ngộ nhận sự nổi tiếng trên mạng là uy tín, bắt chước lối sống coi thường pháp luật.
Mới đây, cơ quan công an đã làm rõ những người có liên quan đến MV phim ca nhạc hành động “Huy Bến xe” với sự tham gia của “Hiệp đen”.
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