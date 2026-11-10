Đợt không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung có biểu hiện cực đoan khác thường

Nhiều điểm miền Trung mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (10/11), ở khu vực từ Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 10/11 cục bộ có nơi trên 200mm như các trạm: Đỉnh Bạch Mã (Phú Lộc) (Tp. Huế) 247.8mm, Trà Leng (Tp. Đà Nẵng) 245.2mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 254,8mm, …

Miền Trung liên tiếp mưa lớn gây ngập úng ở nhiều nơi. Ảnh: PV

Từ chiều tối 10/11 đến đêm 11/11, khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100- 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; Tp. Huế và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, đêm 10/11 và ngày 11/11, phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cấp 2.

Đợt không khí lạnh có điểm khác biệt dị thường

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, đợt không khí lạnh đang ảnh hưởng đến miền Trung có những biểu hiện cực đoan khác thường, với gió mạnh trên biển và đất liền, làm nhiều cây cối đổ ngã, thậm chí đánh dạt hai tàu hàng trọng tải lớn vào bờ mắc cạn. Đáng chú ý, lượng mưa tại một số nơi vượt 800mm trong chưa đầy 24 giờ.

Theo nhận định của TS Nguyễn Ngọc Huy, đợt không khí lạnh lần này có tính chất khác biệt so với những đợt gió mùa Đông Bắc đầu mùa thường thấy trong các năm trước. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; trên đất liền, gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Gió mạnh kéo dài liên tục ngày đêm đã khiến hai tàu hàng lớn đang hoạt động ngoài khơi bị đánh dạt vào bờ và mắc cạn.

Cụ thể, một tàu mang quốc tịch Panama, dài 124m, trọng tải 8.000 tấn bị đánh dạt vào bờ biển Sa Huỳnh. Tàu còn lại có trọng tải 24.000 tấn bị đánh dạt vào khu vực bờ biển gần Lăng Cô.

Theo chuyên gia, đây là những loại tàu có khả năng chống chịu bão cấp 10, nhưng trong điều kiện gió cấp 6-7 thổi liên tục, việc điều khiển tàu đúng hướng gặp nhiều khó khăn. Hai tàu bị đánh dạt vào bờ và mắc cạn, việc cứu hộ, đưa tàu trở lại biển được dự báo sẽ rất khó khăn.

Không chỉ trên biển, gió mạnh còn gây nhiều thiệt hại trên đất liền. Tại Đà Nẵng, Huế, Phú Yên và một số địa phương, gió làm đổ ngã cây cối, chậu hoa, bảng quảng cáo, phông rạp đám cưới...

TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, đã có cảnh báo về gió mạnh và sóng cao trước khi không khí lạnh tràn về. Tuy nhiên, cường độ gió thực tế mạnh hơn những gì nhiều người có thể hình dung, khiến đợt gió lạnh đầu mùa có biểu hiện dữ dội như gió bão. Mưa hơn 800mm trong chưa đầy 24 giờ tại Bạch Mã. Bên cạnh gió mạnh, một biểu hiện cực đoan đáng chú ý khác của đợt không khí lạnh là cường suất mưa đặc biệt lớn. Tại Bạch Mã, lượng mưa vượt 800mm trong chưa đầy 24 giờ. Đáng chú ý, tại Thanh Hóa, lượng mưa cũng vượt 400mm chỉ trong một đêm.

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, những đợt mưa có cường suất lớn như vậy thường xuất hiện trong điều kiện có hoàn lưu bão, áp thấp nhiệt đới hoặc hội tụ nhiệt đới. Tuy nhiên, lần này, lượng mưa rất lớn lại xảy ra dưới tác động của gió mùa Đông Bắc.

Đây là biểu hiện bất thường, đáng chú ý trong bối cảnh năm nay chịu tác động của El Nino. Chuyên gia cho rằng, đợt không khí lạnh lần này không đơn thuần là một đợt gió mùa Đông Bắc đầu mùa thông thường mà có những diễn biến cực đoan cả về gió và mưa.