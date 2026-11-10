Miền Bắc bước vào ngày cao điểm rét buốt

Miền Bắc chuyển rét buốt diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (10/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ lúc 1 giờ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; trạm Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8-9; trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Lý Sơn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Phú Quý có gió giật cấp 7.

Miền Bắc rét buốt do không khí lạnh bao phủ. Ảnh: Quang Hùng

Trên đất liền, sáng 10/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét.

Trên biển, ngày và đêm 10/11, ở vịnh Bắc Bộ ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Từ sáng sớm 10/11 đến đêm 11/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và dông; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to và dông. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Miền Trung vẫn mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, từ tối 9/11 đến sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ tối 9/11 đến ngày 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa to và giông với lượng mưa 90-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 60-120mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Sau đó, đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần. Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/11:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.