Ông Trump đột ngột rút "phó tướng" JD Vance khỏi mặt trận Iran, tiết lộ dấu hiệu bất thường

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance (Ảnh: AP)

Dấu hiệu bất thường

Theo phân tích của Rohit Kachroo, Biên tập viên An ninh Toàn cầu của ITV, việc ông Trump chuyển "phó tướng" JD Vance từ hồ sơ ngoại giao Iran sang xử lý vấn đề tội phạm và tham nhũng tại các địa phương do đảng Dân chủ kiểm soát không đơn thuần là thay đổi nhiệm vụ. Đây còn được xem là động thái giáng cấp về mặt chính trị và hiệu quả công việc.

Ông Vance từng tham gia đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi trong giai đoạn đầu xung đột và được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thương lượng tiếp theo. Tuy nhiên, ông đã bị gạt khỏi tiến trình này.

Động thái diễn ra sau khi ông Vance cho rằng những hệ lụy kinh tế từ cuộc chiến Iran góp phần khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Mỹ áp đảo hỏa lực nhưng chưa đạt mục tiêu

Hơn 8 tháng trước, ông Trump từng tuyên bố Mỹ chiến thắng ngay trong giờ đầu tiên của cuộc chiến. Nhưng thực tế hiện nay hoàn toàn khác.

Mỹ và Israel đã phá hủy phần lớn năng lực quân sự Iran, tiêu diệt nhiều lãnh đạo cấp cao, trong đó có Lãnh tụ Tối cao, đồng thời gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho Tehran.

Dù vậy, ba mục tiêu quan trọng vẫn chưa đạt được: chính quyền Iran chưa sụp đổ, eo biển Hormuz chưa trở lại hoạt động thương mại bình thường và tham vọng hạt nhân của Tehran vẫn chưa bị xóa bỏ.

Đặc biệt, ông Trump tuyên bố Mỹ đã kiểm soát eo biển Hormuz, nhưng thực tế các tàu chở dầu vẫn bị tấn công bằng tên lửa và thủy lôi. Iran cũng tuyên bố tấn công hạ tầng hàng hải trên một hòn đảo nhỏ của Oman, trong khi Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa.

Nhà đàm phán hàng đầu Iran Mohammad Bagher Ghalibaf thậm chí cảnh báo eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước chiến tranh.

Iran chịu tổn thất nhưng vẫn có thể cầm cự

Theo cây bút Rohit Kachroo, cuộc chiến đang phơi bày sự khác biệt giữa sức mạnh quân sự và khả năng đạt được mục tiêu chính trị.

Iran chịu tổn thất khổng lồ về con người và kinh tế, nhưng khả năng chống chịu của nước này khiến Mỹ và Israel chưa thể buộc Tehran khuất phục.

Đáng chú ý, chiến tranh thậm chí có thể củng cố một số lực lượng chính trị mà Washington muốn loại bỏ. Một số quan chức phương Tây nhận định hy vọng về cuộc nổi dậy lật đổ chính quyền Iran đang suy giảm. Sự tàn phá và đau khổ nhân đạo có thể khiến một bộ phận người dân, kể cả những người phản đối chính quyền, nghiêng về luận điệu chống phương Tây của Tehran.

Trong khi đó, Mỹ và Israel phải đối mặt với sức ép chính trị trong nước. Những thất bại quân sự và khó khăn kinh tế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của các nhà lãnh đạo thông qua bầu cử và phản ứng của cử tri. Iran không phải đối mặt với áp lực tương tự.

Không bên nào tìm được lối thoát

Trong bối cảnh đó, Qatar và các quốc gia vùng Vịnh đang nỗ lực làm trung gian giữa những đối thủ. Quốc vương Qatar kêu gọi ông Trump tiếp tục con đường ngoại giao nhằm ngăn xung đột leo thang.

Tuy nhiên, ngăn chiến tranh mở rộng không đồng nghĩa với đạt được hòa bình.

Theo Rohit Kachroo, cuộc xung đột hiện rơi vào thế bế tắc kéo dài: Iran có thể ngăn đối thủ tuyên bố chiến thắng nhưng không thể chấm dứt những tổn thất của chính mình. Mỹ và Israel có thể tiếp tục gây thiệt hại lớn nhưng chưa thể áp đặt kết quả chính trị mong muốn.

Sau hơn 8 tháng chiến tranh, cả ba bên đều chứng minh được khả năng chịu đựng, nhưng chưa bên nào cho thấy họ biết cách kết thúc cuộc xung đột.