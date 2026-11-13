Thời tiết Bắc Bộ nắng ấm trở lại, miền Trung có thể mưa từ ngày 20/11

Theo nhận định của TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, sau đợt không khí lạnh vừa qua, thời tiết Bắc Bộ đang dần chuyển biến tích cực. Mưa giảm, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng trở lại. Tuy nhiên, khoảng từ ngày 18/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về, khiến miền Bắc chuyển rét về đêm và sáng, đồng thời miền Trung có khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa.

TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết, trưa 13/11, những vạt mây cuối cùng của đợt không khí lạnh vừa qua ở miền Bắc đang dịch chuyển dần về phía Đông Bắc. Mưa trên biển cũng giảm, bầu trời Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu hửng nắng.

Sau nắng ấm, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh tiếp theo. Ảnh: Q.H

Từ ngày 14/11 đến 17/11, khu vực này dự báo có nắng, nền nhiệt tăng dần. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ duy trì khoảng 19-20 độ C, trời se lạnh, trong khi nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa có thể lên tới 29 độ C.

Theo chuyên gia, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khiến thời tiết có cảm giác thay đổi khá rõ. Buổi sáng và tối vẫn cần áo khoác, nhưng đến trưa trời có thể nắng ấm, thậm chí gây cảm giác nóng bức nếu mặc áo quá dày. Người dân nên lựa chọn trang phục giữ ấm vừa phải khi ra đường vào buổi sáng, đặc biệt với trẻ nhỏ đi học, để thuận tiện điều chỉnh khi nhiệt độ tăng vào buổi trưa.

Tại khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khối mây ẩm ven biển cũng đang dịch chuyển ra phía Đông Bắc. Nhờ đó, hôm nay nhiều nơi đã có nắng trở lại, nguy cơ ngập lụt do đợt mưa trước không còn, đời sống và sinh hoạt của người dân dần trở lại bình thường.

Tuy nhiên, trong chiều 13/11, một số nơi ở Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ vẫn có thể xuất hiện mưa rào, có nơi mưa to. TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, đây chủ yếu là những cơn mưa dông diễn ra trong thời gian ngắn, tương tự mưa dông mùa hè, không kéo dài như các đợt mưa gây ngập lụt vừa qua.

Trong khi đó, khu vực Bắc Trung Bộ vẫn còn mây ẩm trong vài ngày tới nhưng không xuất hiện mưa lớn.

Đáng chú ý, theo dự báo của TS Nguyễn Ngọc Huy, từ đêm 18/11, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh. Đến khoảng ngày 20/11, nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ có thể giảm xuống 18 độ C vào ban đêm và sáng sớm. Đến ngày 22/11, nhiệt độ tại Hà Nội có khả năng xuống khoảng 16 độ C vào ban đêm.

Như vậy, sau những ngày nắng ấm trở lại, miền Bắc sẽ tiếp tục chuyển lạnh khi không khí lạnh mới tràn về. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này được dự báo không gây gió mạnh như đợt vừa qua. Không khí lạnh di chuyển chậm, tác động kéo dài và cũng suy yếu, rút đi từ từ.

Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, khu vực miền Trung có khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa từ khoảng ngày 20/11 trở đi. Hiện lượng mưa và diễn biến cụ thể của đợt mưa chưa được xác định, sẽ tiếp tục được cập nhật trong các bản tin dự báo tiếp theo.

Tác động của El Nino đến thời tiết cuối năm

Theo các kết quả dự báo khí hậu của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, nhiệt độ trung bình giai đoạn tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm trên hầu hết các khu vực cả nước.

Nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho thấy tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1–2°C. Trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức nhiệt dự báo cao hơn khoảng 0,5–1,5°C; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể cao hơn 1–2°C.

Đối với miền Bắc, các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng xuất hiện muộn hơn và tổng số ngày rét có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa xu thế nhiệt độ trung bình của cả mùa và diễn biến thời tiết trong từng đợt.

TS.Trương Bá Kiên, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển cho biết, El Nino là một trong những nhân tố quan trọng chi phối khí hậu Việt Nam, nhưng không phải nguyên nhân duy nhất của mọi hiện tượng thời tiết bất thường. Những biến động đang quan sát được là kết quả tổng hợp của El Nino, hoàn lưu khí quyển khu vực, biến động nội mùa và xu thế nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu. Việc xác định chính xác mức đóng góp của từng yếu tố đòi hỏi các nghiên cứu phân tích và quy kết nguyên nhân chuyên sâu.

El Nino mạnh có xu hướng làm thay đổi hoàn lưu khí quyển trên khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới, góp phần làm tăng khả năng xuất hiện nền nhiệt cao hơn bình thường. Trong những năm El Nino, mùa đông ở miền Bắc thường có xu hướng ấm hơn, hoạt động của gió mùa Đông Bắc có thể yếu hơn và các đợt rét đậm, rét hại ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Bên cạnh đó, sự hoạt động yếu hoặc xuất hiện muộn của các đợt không khí lạnh, kết hợp với những thời kỳ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới, có thể khiến thời tiết duy trì trạng thái ấm nóng trong thời gian dài hơn. Khi không khí lạnh chưa đủ mạnh để làm giảm nhiệt độ một cách rõ rệt, những ngày se lạnh đặc trưng của mùa thu sẽ xuất hiện ít hơn hoặc chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là biến đổi khí hậu. Nhiệt độ trung bình toàn cầu và khu vực đang có xu hướng gia tăng, làm cho nền nhiệt trong các mùa, kể cả mùa thu và mùa đông, có xu hướng cao hơn so với trước đây. Trong điều kiện đó, khi xuất hiện một đợt El Nino mạnh, tác động làm tăng nhiệt độ có thể cộng hưởng với xu thế nóng lên dài hạn, khiến những bất thường về nhiệt độ trở nên rõ rệt hơn.

Chuyên gia nhấn mạnh, mùa đông ấm hơn bình thường không có nghĩa là sẽ không xuất hiện rét đậm, rét hại hoặc các đợt không khí lạnh mạnh. Trên thực tế, khi những khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc di chuyển xuống, miền Bắc vẫn có thể xảy ra những đợt giảm nhiệt sâu, rét đậm, rét hại trên diện rộng, thậm chí sương muối, băng giá ở vùng núi cao nếu điều kiện thuận lợi. Điều có khả năng thay đổi là tần suất, thời gian duy trì và tổng số ngày rét trong cả mùa, chứ không nhất thiết là cường độ của từng đợt lạnh.

Gió mùa Đông Bắc là hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm, vì khi nó tràn về, ngoài khơi vịnh Bắc Bộ gió có thể mạnh cấp 6 - 7 (đôi lúc có thể mạnh hơn) có thể đánh đắm tàu thuyền, trên đất liền gió cấp 4 - 5, có thể làm hư hại nhà cửa, cây cối, các công trình đang thi công trên cao. Đặc biệt những đợt mạnh còn gây ra mưa to, gió lớn, thậm chí xuất hiện cả các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, tố lốc, có khi cả mưa đá (tập trung vào các tháng chuyển tiếp từ mùa lạnh sang mùa nóng và ngược lại). Vào những tháng chính đông (từ tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau), đêm về trời quang mây, gây ra sương muối, băng giá, có năm có cả tuyết rơi trên vùng núi cao. Nếu không khí lạnh kéo dài còn gây rét đậm, rét hại không những đối với cây trồng, gia súc mà cả con người. Ở nước ta không khí lạnh thường bắt đầu từ trung tuần tháng 9 năm trước đến trung tuần tháng 6 năm sau, nhưng mạnh nhất vào các tháng chính đông, chịu ảnh hưởng trực tiếp là khu vực phía Bắc, từ đèo Ngang trở ra, ít khi đến Nam Trung Bộ. (nguồn: Cục Khí tượng thủy văn).