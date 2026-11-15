Miền Bắc tăng đến 32 độ trước khi không khí lạnh về

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 15-17/11, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 30 độ. Tuy nhiên, khoảng ngày 18/11, khu vực này có khả năng đón một đợt không khí lạnh mới, gây mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Từ khoảng ngày 18-19/11, thời tiết Bắc Bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Các chuyên gia nhận định, đợt không khí lạnh này không mạnh như đợt hôm 9/11 nên gió sẽ không rít kéo dài, nhiệt độ cũng không giảm sâu. Trời sẽ lạnh vào ban ngày khoảng 21-25 độ, đêm và sáng sớm chuyển rét 15-20 độ.

Miền Bắc nắng mạnh trước khi đón không khí lạnh. Ảnh: Tuấn Anh

Nhiệt độ tại Hà Nội có thể tăng lên 32 độ trong ngày 17/11. Từ ngày 18/11, do tác động của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt giảm dần. Đến ngày 20/11, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực còn khoảng 19 độ, cao nhất 21 độ. Những ngày sau đó, nhiệt độ ban ngày xu hướng tăng nhẹ, nhưng đêm và sáng trời vẫn rét. Cũng theo các chuyên gia, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khiến thời tiết có cảm giác thay đổi khá rõ.

Tại khu vực Trung Bộ, những ngày tới, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Riêng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khoảng ngày 18-19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 19/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ở Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào rải rác, một số nơi có dông. Khoảng từ ngày 19-20/11, mưa rào và giông tiếp tục xuất hiện rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/11:

TP. Hà Nội: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.