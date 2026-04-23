Chiến sự Iran 23/4: Bộ trưởng Hải quân Mỹ đột ngột từ chức giữa lúc Iran bị phong tỏa; Mỹ đang cạn kiệt vũ khí chủ chốt

Tổng thống Trump cùng với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Hải quân John Phelan công bố việc chế tạo thiết giáp hạm lớp “Trump” vào ngày 22 tháng 12 năm 2025. Ảnh Getty Images

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết trong một tuyên bố rằng Phelan sẽ "rời khỏi chính quyền" ngay lập tức và Thứ trưởng Hung Cao sẽ trở thành quyền Bộ trưởng Hải quân.

“Thay mặt Bộ trưởng Chiến tranh và Thứ trưởng Chiến tranh, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Bộ trưởng Phelan vì những đóng góp của ông cho Bộ và Hải quân Mỹ. Chúng tôi chúc ông thành công trong những dự định tương lai”, ông Parnell cho biết trong thông cáo.

Thông báo không nêu rõ lý do ông Phelan từ chức, và thông báo này đã được Thư ký Pete Hegseth đăng lại mà không kèm theo bất kỳ bình luận nào thêm.

Phelan, một doanh nhân và nhà đầu tư không có kinh nghiệm phục vụ quân đội trước đó, đã tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Hải quân thứ 79 vào ngày 25 tháng 3 năm 2025, sau khi được Tổng thống Donald Trump đề cử. Ông đã điều hành Bộ Hải quân trong hơn một năm.

Việc thay đổi nhân sự đột ngột diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với các hoạt động hải quân của Mỹ ở Trung Đông, nơi Washington đang duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Cuộc đối đầu trong và xung quanh eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn được gia hạn và các cuộc đàm phán ngoại giao bế tắc.

Chức vụ này không trực tiếp chịu trách nhiệm phê duyệt các hoạt động tác chiến, vốn theo luật pháp Mỹ phải thông qua tổng thống, bộ trưởng quốc phòng và tư lệnh tác chiến liên quan. Tuy nhiên, bộ trưởng Hải quân giám sát các vấn đề cốt lõi của Bộ Hải quân, có nghĩa là Phelan có thể đã tham gia vào công tác chuẩn bị, triển khai và thực thi chính sách trong suốt cuộc đối đầu với Iran.

Ông Cao, người từng giữ chức Thứ trưởng Hải quân, sẽ đảm nhiệm chức vụ này trên cơ sở tạm quyền. Trước đó, ông Phelan đã ca ngợi ông là một phần quan trọng trong nỗ lực của bộ nhằm xây dựng lại “tinh thần chiến binh” và nâng cao chất lượng phục vụ trong toàn bộ Hải quân và Thủy quân lục chiến.

Việc Phelan từ chức cũng diễn ra chỉ vài tuần sau khi Hegseth buộc Tổng Tham mưu trưởng Lục quân, Tướng Randy George và hai vị tướng cấp cao khác của Lục quân phải rời nhiệm sở trong một cuộc cải tổ riêng biệt tại Lầu Năm Góc.

50.000 ngôi nhà ở Lebanon bị hư hại hoặc phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel

Theo ước tính của chính phủ, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon trong cuộc chiến mới nhất với Hezbollah đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 50.000 đơn vị nhà ở trong nước.

“Trong khoảng 45 ngày của cuộc chiến, chúng tôi đã có 17.756 đơn vị nhà ở bị phá hủy và 32.668 đơn vị nhà ở bị hư hại”, Chadi Abdallah, người đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS) cho biết.

Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến hơn 2.400 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải di dời kể từ khi cuộc giao tranh bắt đầu vào ngày 2 tháng 3.

“Cuộc xung đột kéo dài từ năm 2023 đến năm 2025, thực chất là một cuộc xung đột không ngừng nghỉ, đã để lại sự tàn phá khủng khiếp ở nhiều cấp độ khác nhau”, Bộ trưởng Môi trường Lebanon, bà Tamara Zein, phát biểu tại một cuộc họp báo.

Bà cho biết thêm rằng “hơn 220.000 đơn vị nhà ở đã bị hư hại và phá hủy” trong giai đoạn đó.

Ông Zein cho biết, các cuộc tấn công của Israel không tha các khu dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự hay nơi thờ cúng, và gây thiệt hại cho các khu vực nông nghiệp và rừng rộng lớn.

Thượng viện Mỹ một lần nữa bác bỏ đề xuất hạn chế quyền lực chiến tranh của ông Trump

Cuộc bỏ phiếu thứ năm về nghị quyết sử dụng quyền lực chiến tranh nhằm ngăn chặn cuộc chiến của Trump chống lại Iran đã không được thông qua, với 51 phiếu chống và 46 phiếu thuận.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer, phát biểu trước cuộc bỏ phiếu rằng “Trump đã đưa ra những lời hứa suông về việc chấm dứt cuộc chiến của ông ta trong nhiều tuần” và cuộc bỏ phiếu này mang đến cho “những con rối của đảng Cộng hòa tại Thượng viện cơ hội thứ năm để làm điều đó”.

Mỹ đang cạn kiệt các loại vũ khí chủ chốt

Theo một phân tích mới của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), quân đội Mỹ đã làm cạn kiệt một cách nguy hiểm kho dự trữ tên lửa quan trọng của mình trong cuộc chiến kéo dài bảy tuần với Iran, tạo ra "rủi ro ngắn hạn" có thể khiến họ dễ bị tổn thương trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai.

Báo cáo được công bố cho thấy các hoạt động chiến đấu dữ dội đã làm cạn kiệt một phần đáng kể các loại vũ khí tiên tiến nhất của Mỹ, bao gồm ít nhất 45% kho tên lửa tấn công chính xác (PrSM), gần 50% tên lửa đánh chặn phòng không Patriot và hơn một nửa số tên lửa phòng không tầm cao THAAD. Các số liệu này được cho là phù hợp chặt chẽ với các đánh giá mật của Lầu Năm Góc.

Sự suy giảm không chỉ giới hạn ở các hệ thống phòng không. Phân tích ước tính rằng chiến dịch này cũng đã tiêu hao khoảng 30% kho tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, hơn 20% tên lửa tầm xa Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), và khoảng 20% ​​tên lửa đánh chặn SM-3 và SM-6.

Mặc dù Lầu Năm Góc khẳng định họ có đủ hỏa lực để tiếp tục các hoạt động ở Trung Đông, báo cáo của CSIS cảnh báo rằng việc rút quân đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng của Mỹ trong việc tiến hành một cuộc chiến tranh lớn ở những nơi khác, đặc biệt là chống lại một đối thủ ngang tầm như Trung Quốc.

Các tác giả của báo cáo cảnh báo rằng việc xây dựng lại các kho vũ khí sẽ là một quá trình chậm và tốn kém. Một trong những chuyên gia nói với CNN rằng sẽ mất “từ một đến bốn năm để bổ sung các kho dự trữ này và vài năm sau đó để mở rộng chúng đến mức cần thiết”.

Bất chấp những phát hiện đáng báo động, Lầu Năm Góc đã phản bác, với người phát ngôn chính Sean Parnell khẳng định rằng quân đội Mỹ "có mọi thứ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ vào thời điểm và địa điểm do tổng thống lựa chọn".

Tổng thống Donald Trump cũng đã hạ thấp tầm quan trọng của vấn đề này, tuyên bố rằng Mỹ có nguồn cung tên lửa "gần như không giới hạn" , ngay cả khi chính quyền của ông đã yêu cầu một ngân sách quân sự kỷ lục khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la cho năm tài chính 2027, với phần lớn trong số đó dành cho việc bổ sung kho dự trữ.

Đầu tháng này, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Lầu Năm Góc cũng đã tiếp cận các nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ là General Motors và Ford về việc chuyển hướng các nhà máy dân sự sang sản xuất đạn dược và các thiết bị quân sự khác.

Nhà Trắng cho biết ông Trump chưa ấn định thời hạn ngừng bắn cho Iran

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ "quyết định cuối cùng" khi nào thời hạn gia hạn ngừng bắn với Iran kết thúc.

“Tổng thống chưa đưa ra thời hạn cụ thể như tôi đã thấy trong một số bản tin hôm nay… Tôi biết có một số nguồn tin giấu tên cho rằng thời hạn là từ ba đến năm ngày. Điều đó không đúng”, phát ngôn viên Karoline Leavitt cho biết.

Bà cho biết thêm, nhà lãnh đạo Mỹ đang chờ đợi một “phản hồi thống nhất” từ các nhà lãnh đạo Iran đối với các điều khoản của Mỹ cho một thỏa thuận hòa bình.