Điểm nóng xung đột ngày 23-4: Bước chuyển chiến lược của Iran tại Iraq

Theo các nguồn thạo tin nói với hãng tin AP, động thái này cho phép một số nhóm tiến hành chiến dịch quân sự mà không cần xin phép Tehran, một bước chuyển hướng chiến lược bắt nguồn từ áp lực xung đột.

Nhiều lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn được tài trợ thông qua ngân sách nhà nước Iraq và nằm trong bộ máy an ninh.

Điều này dẫn đến sự chỉ trích từ Mỹ và các quốc gia thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công từ những nhóm trên. Họ cáo buộc chính quyền Baghdad đã thất bại trong việc đưa ra lập trường cứng rắn hơn.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani (phải). Ảnh: AP

Bất chấp áp lực ngày càng tăng từ Mỹ, Baghdad đang loay hoay trong việc kiềm chế cũng như răn đe các thế lực này. Năm quan chức tiết lộ với hãng tin AP rằng các phe phái theo đường lối cứng rắn nhất hiện hoạt động dưới sự chỉ đạo của các cố vấn Iran thông qua một cơ cấu chỉ huy phi tập trung.

Một thủ lĩnh dân quân cho biết: "Các lực lượng khác nhau đã được cấp quyền hành động dựa trên đánh giá tình hình thực tế của riêng họ mà không cần phải xin chỉ thị từ bộ chỉ huy trung ương".

Các phe phái này hoạt động như một phần mở rộng trong chiến dịch khu vực của Iran và leo thang các cuộc tấn công vào mục tiêu của Mỹ ở Iraq trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được ký kết trong tháng 4.

Hôm 17-4, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 chỉ huy và thành viên cấp cao của 4 nhóm dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn.

Một quan chức cấp cao người Kurd ở Iraq và một nhà ngoại giao phương Tây cho biết Mỹ đang tập trung vào việc hạn chế quyền lực của các nhóm này tại Iraq. Điều này sẽ đặt áp lực lớn lên chính phủ lâm thời Iraq.

Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani đã có một số bước đi hạn chế nhằm kiềm chế sức ảnh hưởng của các nhóm dân quân, bao gồm việc tiếp tục thể chế hóa Lực lượng Huy động nhân dân (PMF) thuộc nhà nước và cách chức những chỉ huy hành động vượt quá thẩm quyền nhà nước. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã vấp phải sự chống đối quyết liệt từ các nhóm dân quân.