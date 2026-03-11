Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu khu trục, phát cảnh báo tới Mỹ - Hàn

Ông Kim Jong-un chỉ đạo và theo dõi vụ phóng tên lửa. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo và theo dõi vụ phóng diễn ra ngày 10/3, nhấn mạnh các hệ thống vũ khí tấn công đang được Bình Nhưỡng không ngừng phát triển và đây là yếu tố không thể thiếu để tự vệ trên thực tế.

Theo KCNA, vụ phóng thử nhằm đánh giá độ tin cậy của hệ thống điều khiển tích hợp quốc gia về vũ khí chiến lược và hệ thống phát hiện và vũ khí của tàu khu trục, xác minh hiệu quả chiến đấu của hệ thống chiến đấu tích hợp về các khía cạnh kỹ thuật.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra đúng vào thời điểm Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do (Freedom Shield), kéo dài từ ngày 9-11/3.

Trước đó, hôm 10/3, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên - đã đưa ra cảnh báo: "Việc phô trương sức mạnh gần các khu vực thuộc chủ quyền và an ninh của quốc gia chúng ta có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi".

Tên lửa được phóng từ tàu khu trục Choe Hyon. Ảnh: KCNA

KCNA trích lời bà Kim Yo-jong cho rằng, cuộc tập trận Mỹ - Hàn diễn ra "vào thời điểm quan trọng khi cấu trúc an ninh toàn cầu đang sụp đổ nhanh chóng và xung đột nổ ra ở nhiều nơi trên thế giới".

Cũng trong ngày 11/3, KCNA đã đăng tải tuyên bố của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, bày tỏ mối quan tâm nghiêm trọng và lên án mạnh mẽ hành động tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

"Bất kỳ mối đe dọa bằng ngôn từ và hành động quân sự nào một khi vi phạm hệ thống chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia, hay can thiệp vào công việc nội bộ và công khai ủng hộ nỗ lực lật đổ hệ thống xã hội của quốc gia đó, đều đáng bị chỉ trích và từ chối trên toàn thế giới - vì hành vi như vậy không bao giờ có thể được dung thứ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ.

Liên quan đến thông báo chính thức gần đây rằng Hội đồng Chuyên gia Iran đã bầu ra nhà lãnh đạo mới của Cách mạng Hồi giáo, phía Triều Tiên cho biết tôn trọng quyền và sự lựa chọn của người dân Iran để bầu ra nhà lãnh đạo tối cao của họ.