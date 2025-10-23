Mẹ bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi ở Nha Trang đã đến nhận con

Ngày 22-10, bà Nguyễn Đình Hồng Loan, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa, cho biết vừa phối hợp với Công an phường Nha Trang bàn giao bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi cho mẹ cháu.

Bé trai tên Lê Tấn S (4 tuổi, nơi sinh tỉnh Kanagawa, Nhật Bản; quê ở Thuận Phước, Hải Châu, TP Đà Nẵng). Mẹ ruột cháu là bà Phạm Thị Hạnh Q (quốc tịch Việt Nam, nơi cư trú tỉnh Kanagawa, Nhật Bản).

Theo bà Loan, trưa cùng ngày bà Q đã đến Công an phường Nha Trang, đồng thời đưa ra các giấy tờ, chứng cứ chứng minh là mẹ ruột của cháu S.

"Sau khi thẩm định, xác định bà Q đúng là mẹ cháu S, chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục để hai mẹ con đoàn tụ"- bà Loan thông tin.

Về lý do bỏ rơi con ruột, làm việc với cơ quan chức năng, bà Q cho biết bản thân có nhu cầu đi làm việc ở Nhật Bản nên định đưa cháu S vào Nha Trang nhờ người thân chăm sóc vài tháng.

Tuy nhiên, người thân ở Nha Trang không nhận chăm sóc giùm. Trong lúc tâm lý không ổn định, bà Q đã bắt taxi nói tài xế đưa con trai đến gặp cha rồi tắt điện thoại.

Bà Q cũng cam kết chăm sóc con trai, không tái phạm lỗi lầm bỏ rơi con như vừa qua.

Như PLO đã thông tin, ngày 19-10, một tài xế taxi đến trụ sở Công an phường Nha Trang trình báo và bàn giao một cháu bé.

Theo tài xế này, cùng ngày, một phụ nữ đặt xe taxi yêu cầu chở bé trai đến một khách sạn trên đường Trần Phú với lời dặn: "Đưa con đến gặp cha".

Tuy nhiên, khi đến nơi, tài xế liên hệ theo số điện thoại mà người phụ nữ cung cấp thì không có ai nghe máy. Nghi ngờ có điều bất thường, tài xế gọi lại cho người mẹ nhưng số điện thoại đã bị ngắt kết nối.

Kiểm tra trên xe, tài xế phát hiện cạnh cháu bé có một số giấy tờ tùy thân. Sau một thời gian chờ đợi nhưng không có ai đến nhận, tài xế taxi quyết định đưa cháu bé đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo.

Công an phường Nha Trang sau đó lập hồ sơ vụ việc, đồng thời phối hợp cùng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Nha Trang bàn giao bé trai cho Trung tâm bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa chăm sóc.