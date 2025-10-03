Vụ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Trị: Mẹ ruột đã xuất hiện

Ngày 3-10, UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, cho biết bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây ở vườn nhà dân vào ngày 24-9 đã có người thân đến nhận lại.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đã được người thân đến nhận lại

Theo UBND xã Cửa Tùng, trước đó, sau khi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho bé.

Ba ngày sau, chị N.T.H. (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) đã đến xin nhận lại bé. Làm việc với cơ quan chức năng, chị H. thừa nhận mình là mẹ ruột của bé.

“Do mâu thuẫn chuyện gia đình nên chị H. mang con qua nhà bà ngoại, bỏ dưới gốc cây hồ tiêu rồi rời đi. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, xét nghiệm ADN và xác nhận chị H. chính là mẹ ruột của cháu nên đã làm các thủ tục để cháu về với gia đình” - lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng thông tin.