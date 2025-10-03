Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vụ bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Quảng Trị: Mẹ ruột đã xuất hiện

Thời sự
Sau khi chính quyền địa phương thông báo, mẹ ruột của bé gái sơ sinh đã đến làm các thủ tục để nhận lại bé.

Ngày 3-10, UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, cho biết bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây ở vườn nhà dân vào ngày 24-9 đã có người thân đến nhận lại.

Theo UBND xã Cửa Tùng, trước đó, sau khi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho bé.

Ba ngày sau, chị N.T.H. (24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) đã đến xin nhận lại bé. Làm việc với cơ quan chức năng, chị H. thừa nhận mình là mẹ ruột của bé.

“Do mâu thuẫn chuyện gia đình nên chị H. mang con qua nhà bà ngoại, bỏ dưới gốc cây hồ tiêu rồi rời đi. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, xét nghiệm ADN và xác nhận chị H. chính là mẹ ruột của cháu nên đã làm các thủ tục để cháu về với gia đình” - lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng thông tin.

Một người dân đã phát hiện bé gái sơ sinh nặng 2,6 kg bị bỏ rơi sau vườn nhà dân, tại hiện trường có một số vật dụng liên quan.

Theo Đ.Nghĩa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/10/2025 10:28 AM (GMT+7)
