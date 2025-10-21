Bé trai sinh ở Nhật nghi bị bỏ rơi tại Nha Trang: Người mẹ đã liên hệ nhưng chưa xuất hiện

Chiều 21-10, lãnh đạo Công an phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết liên quan đến bé trai 4 tuổi sinh ở Nhật Bản, nghi bị bỏ lại trên taxi, người mẹ của cháu đã liên hệ với cơ quan chức năng để thông tin về sự việc.

Người phụ nữ cũng bày tỏ mong muốn được nhận lại con trai để đưa về nuôi dưỡng. Tuy nhiên, người mẹ của cháu hiện không có mặt ở địa phương và hẹn ngày 22-10 sẽ đến phường Nha Trang để làm việc trực tiếp.

Cháu bé sinh ở Nhật Bản bị bỏ lại ở Nha Trang

Trước đó, Báo Người Lao động đã thông tin, chiều 19-10, một phụ nữ gọi taxi chở bé trai 4 tuổi đến khách sạn trên đường Trần Phú ở Nha Trang, được cho là để gặp cha. Khi đến nơi, tài xế không liên lạc được với người phụ nữ và phát hiện số điện thoại đã ngắt kết nối.

Cháu bé có giấy tờ tùy thân mang tên L.T.S, có cha mẹ là L.T.H. và P.T.H.Q., cả hai đều có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Nhật Bản. Tài xế đã đưa bé đến Công an phường Nha Trang để trình báo.

Cơ quan công an đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời phối hợp với phòng văn hóa và xã hội phường cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa để tiếp nhận, chăm sóc bé trai theo quy định.