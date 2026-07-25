Manh mối về mộ tập thể liệt sĩ Việt Nam ở vùng biên nước bạn Lào

Ngày 25/7, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin về 2 địa điểm có mộ liệt sĩ Việt Nam ở nước bạn Lào.

Trước đó, tại khu vực cột mốc 597, trong quá trình trao đổi tình hình với chính quyền cụm bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận thông tin về nơi nghi có hài cốt liệt sĩ do ông Hồ Văn Vang (SN 1943, người gốc Việt trú tại cụm bản Mày) cung cấp.

Gia đình ông Hồ Văn Vang cung cấp thông tin về nơi nghi có các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: BĐBPQT

Theo ông Vang, trên diện tích đất rẫy trồng lúa của gia đình hiện có một phần mộ liệt sĩ hy sinh trong giai đoạn 1971 - 1972 và 1 vị trí nghi là mộ tập thể (trước đây là hầm trú ẩn chữ A) của bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) bị máy bay Mỹ oanh tạc.

Cụ thể, năm 2009, ông Vang trực tiếp dẫn Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đến tìm kiếm tại khu vực đất của gia đình và quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ có danh tính. Do gia đình đang canh tác lúa nương và chịu ảnh hưởng của phong tục, tập quán địa phương nên ông không thông báo về phần mộ còn lại nằm trong khu vực đất sản xuất của gia đình. Vì vậy, vẫn còn một phần mộ chưa được quy tập.

Vị trí nghi có mộ tập thể, nằm trên sườn đồi, cách vị trí quy tập các liệt sĩ trước đó khoảng 80 mét. Khu vực này trước đây là hầm trú ẩn chữ A của khoảng 3 - 5 cán bộ, chiến sĩ bộ đội Trường Sơn trong giai đoạn 1971 - 1972. Trong thời gian đóng quân, các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên giúp gia đình ông sản xuất lúa. Sau khi hầm bị máy bay Mỹ oanh tạc làm sập, ông đến kiểm tra tại cửa hầm, thu được 1 khẩu súng CKC, 1 bi đông đựng nước và 1 nắp vung xoong nhôm, nhưng không phát hiện người còn sống.

Gia đình ông Vang vẫn lưu giữ 1 bi đông đựng nước, 1 nắp vung xoong nhôm có khắc nhiều họa tiết cùng 1 tấm bia khắc tên của 7 liệt sĩ đã được quy tập trước đây. Riêng khẩu súng CKC, ông đã giao nộp cho chính quyền địa phương từ năm 2008.

Di vật của liệt sĩ được ông Vang lưu giữ. Ảnh: BĐBPQT

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hướng Phùng hướng dẫn con trai ông Vang quay video, chụp ảnh hiện trường, xác định vị trí, tọa độ các địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ.

Hiện Đồn Biên phòng Hướng Phùng tiếp tục thu thập, xác minh các nguồn tin liên quan. Đồng thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao đổi với các cơ quan, đơn vị có chức năng về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để tổ chức khảo sát, xác minh thực địa.