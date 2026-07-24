Tìm thấy hài cốt liệt sĩ từ thông tin người dân cung cấp ở Tây Ninh

Ngày 24/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cho biết, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K71 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) đã tìm thấy một bộ hài cốt liệt sĩ trong ngày đầu triển khai tìm kiếm tại ấp Tân Tây, xã Tân Thành.

Theo thông tin người dân cung cấp, khu vực này được cho là còn khoảng 4-5 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghi còn 4-5 phần mộ chưa quy tập. Ảnh: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh

Ngay trong sáng 24/7, Đội K71 huy động 15 cán bộ, chiến sĩ tổ chức khảo sát hiện trường, đào ba hố tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được một bộ hài cốt liệt sĩ.

Trên cơ sở kết quả bước đầu, Đội K71 sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này, phấn đấu sớm quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.

Trước đó, ngày 22/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương đã cơ bản hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định ADN, đồng thời đạt kết quả cao trong công tác thu thập mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn.