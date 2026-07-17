Cây bút khắc chữ 'Tiến Quy' ở mộ tập thể liệt sĩ

Ngày 16/7, Bộ Chỉ huy Quân sự Đồng Nai tiếp tục khai quật khu vực phát hiện mộ chôn tập thể tại xã Minh Đức (Bình Phước cũ), nơi trước đó tìm thấy 4 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Cây bút khắc chữ "Tiên Quy" cùng đôi chim bồ câu được tìm thấy. Ảnh: Thái Hà

Qua bóc tách hiện trường, lực lượng quy tập phát hiện một khẩu súng AK, bình tông đựng nước, bốn chiếc dép, mẩu dây đai lưng, hai bộ răng, một số mẫu xương nhỏ cùng nhiều hiện vật khác.

Đáng chú ý, trong số các di vật có một cây bút bi khắc dòng chữ "Tiến Quy" cùng hình đôi chim bồ câu trên thân bút.

Trong những ngày tới, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau khi hoàn tất các bước xác minh, các hài cốt sẽ được quy tập theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Việc tìm kiếm nằm trong chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ". Ngoài khu vực xã Minh Đức, Đồng Nai đang triển khai tìm kiếm tại nhiều địa điểm khác, đồng thời lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ xác định danh tính.

Trước đó, ngày 11/7, Đồng Nai đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 63 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia và trong nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.