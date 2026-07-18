Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại khu vực ga xe lửa ở Huế

Ngày 18/7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cho biết Đội Quy tập 192 vừa phát hiện và cất bốc một hài cốt liệt sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại khu vực ga Hương Thủy.

Lực lượng tìm kiếm rà soát kỹ từng vị trí nghi vấn, kiên trì bóc tách các lớp đất để tìm kiếm dấu tích liên quan.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, việc tìm kiếm được triển khai sau khi đơn vị tiếp nhận nguồn tin do ông Lê Hữu Tòng - cựu chiến binh ở phường Phú Bài (TP. Huế) cung cấp.

Từ thông tin này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế đã chỉ đạo Đội Quy tập 192 phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức xác minh, mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực ga Hương Thủy. Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành rà soát kỹ từng vị trí nghi vấn, kiên trì bóc tách các lớp đất để tìm kiếm dấu tích liên quan.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực ga Hương Thủy kèm theo di vật liên quan.

Lực lượng chức năng sau đó đã tìm thấy một hài cốt được bọc cẩn thận trong tăng của bộ đội. Hộp sọ, các xương dài và một số răng vẫn còn nguyên vẹn. Tại vị trí chôn cất, Đội Quy tập 192 còn phát hiện một ống truyền dung dịch.

Ngay sau khi cất bốc, đơn vị đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt để phục vụ công tác giám định ADN, nhằm xác định danh tính liệt sĩ. Hài cốt hiện được quàn tại bàn thờ tạm dựng ngay khu vực tìm kiếm để cán bộ, chiến sĩ và người dân đến dâng hương, tưởng niệm.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cho biết trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay địa phương đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại 28/42 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật hơn 3.700 phần mộ và thu được gần 1.900 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.