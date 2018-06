Mang vòng hoa, mở nhạc đám tang… trước cổng nhà Trưởng Công an xã

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 18:10 PM (GMT+7)

Mặc dù Trưởng Công an xã không hề vay mượn nhưng vẫn bị một số đối tượng mang vòng hoa, mở nhạc đám tang ngay trước cổng nhà.

Chiều ngày 3-6, chính quyền xã Diễn Xuân (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết đang phối hợp với Công an huyện để điều tra, làm rõ hành vi một số đối tượng mang vòng hoa, mở nhạc đám ma đến ngay trước cổng nhà Trưởng Công an xã này.

Các đối tượng mang vòng hoa, mở nhạc đám tang ngay trước cổng nhà Trưởng Công an xã Diễn Xuân.

Người được xác định bị một số đối tượng ở địa phương khác đã mang hoa, mở nhạc…trước cổng nhà là ông Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Công an xã Diễn Xuân.

Theo xác minh ban đầu, chị Ngô Thị H. (26 tuổi, con dâu của ông Đồng) có vay tiền của một số đối tượng nói trên. Còn về phía ông Đồng thì không hề vay mượn nhưng để đòi nợ tiền chị H, các đối tượng đã gây áp lực bằng cách mang hoa, mở nhạc đám tang ngay trước cổng nhà ông Đồng.

Điều đáng nói là không chỉ hạ thấp uy tín Trưởng Công an xã Diễn Xuân, các đối tượng còn gây mất an ninh, trật tự ở địa phương và cho đến khi có mặt lực lượng chức năng thì đám gây rối nói trên mới chịu giải tán.

Vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, làm rõ.