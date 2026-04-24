5 kịch bản quân sự Mỹ chuẩn bị nhằm đánh sập năng lực phòng thủ của Iran tại eo biển Hormuz nếu ngừng bắn thất bại

Các tàu hải quân Mỹ tuần tra trên Biển Arab gần tàu hàng M/V Touska hôm 20/4. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Theo CNN, một loạt phương án tấn công đang được xem xét:

- Các đòn tấn công tập trung đặc biệt vào "mục tiêu linh hoạt" nhằm vào năng lực của Iran xung quanh eo biển Hormuz, phía nam Vịnh Arab và Vịnh Oman, gồm tấn công các tàu cao tốc tấn công nhanh, tàu rải thủy lôi và các phương tiện tác chiến phi đối xứng khác đã giúp Tehran thực tế phong tỏa các tuyến đường thủy then chốt này và sử dụng chúng như đòn bẩy đối với Mỹ

- Chiến dịch ném bom tập trung hơn nhiều quanh các tuyến đường thủy chiến lược, thay vì ném bom sâu trong lãnh thổ Iran như giai đoạn đầu của cuộc chiến.

CNN trước đó đưa tin rằng phần lớn tên lửa phòng thủ bờ biển của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Iran cũng sở hữu nhiều tàu nhỏ có thể được sử dụng làm bệ phóng tấn công tàu thuyền, khiến nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại eo biển trở nên phức tạp hơn.

- Tấn công các mục tiêu lưỡng dụng và hạ tầng, bao gồm các cơ sở năng lượng, nhằm buộc Iran quay lại bàn đàm phán. Ông Trump cho biết Mỹ sẽ nối lại các hoạt động quân sự nếu không đạt được giải pháp ngoại giao.

Một số quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức cảnh báo rằng việc tấn công hạ tầng sẽ là một bước leo thang gây tranh cãi trong xung đột.

- Nhắm vào các lãnh đạo quân sự Iran và những “nhân tố cản trở” trong bộ máy mà phía Mỹ gần đây cho rằng đang chủ động phá hoại tiến trình đàm phán, trong đó có Ahmad Vahidi, người giữ chức Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

- Những năng lực quân sự còn lại của Iran, bao gồm tên lửa, bệ phóng và các cơ sở sản xuất chưa bị phá hủy trong làn sóng không kích ban đầu của Mỹ - Israel hoặc đã được di dời tới các vị trí chiến lược mới kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các nguồn tin cho biết thêm.

CNN trước đó dẫn đánh giá tình báo Mỹ cho rằng khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran và hàng nghìn máy bay không người lái tấn công một chiều đã sống sót sau chiến dịch ném bom.

Ông Trump thận trọng

Bộ Quốc phòng Mỹ không khẳng định kế hoạch này. “Vì lý do an ninh tác chiến, chúng tôi không thảo luận về các kế hoạch trong tương lai hoặc giả định” - một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói khi được hỏi về việc lựa chọn mục tiêu. “Quân đội Mỹ tiếp tục cung cấp cho Tổng thống các phương án, và mọi lựa chọn đều vẫn đang được cân nhắc”.

Theo CNN, ông Trump dường như thận trọng với việc tái khởi động chiến tranh với Iran và ưu tiên một giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết việc gia hạn lệnh ngừng bắn không phải là “vô thời hạn” và quân đội Mỹ luôn sẵn sàng nối lại tấn công khi được yêu cầu.

Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin đánh giá, các cuộc không kích quanh eo biển, tự thân chúng, khó có thể ngay lập tức mở lại tuyến đường thủy này.

CNN dẫn lời một nguồn tin am hiểu kế hoạch quân sự cho biết: “Một khi bạn không thể chứng minh một cách dứt khoát rằng 100% năng lực quân sự của Iran đã bị phá hủy, hoặc gần như chắc chắn Mỹ có thể giảm thiểu rủi ro bằng năng lực của mình, thì cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc (ông Trump) sẵn sàng chấp nhận rủi ro đến mức nào để buộc tàu thuyền đi qua eo biển”.

Theo hai nguồn tin am hiểu kế hoạch ban đầu, chính quyền Trump đã đánh giá thấp mức độ sẵn sàng của Iran trong việc phong tỏa eo biển trước khi phát động chiến tranh - một động thái có thể đã được “ngăn chặn” nếu Mỹ triển khai sớm lực lượng quân sự tại khu vực để răn đe hoặc phản ứng.

Việc không ngăn chặn được Iran đóng eo biển trong những ngày đầu chiến sự đã dẫn đến thế bế tắc hiện tại giữa hai nước, khi các tàu chở dầu phần lớn không dám đi qua tuyến đường này do lo ngại bị tấn công.

Hiện Hải quân Mỹ có 19 tàu tại Trung Đông, bao gồm hai tàu sân bay, và 7 tàu tại Ấn Độ Dương, một quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Năm.

Quân đội Mỹ bắt đầu thực thi phong tỏa các cảng Iran từ ngày 13/4, sử dụng phần lớn lực lượng này và đã điều hướng lại ít nhất 33 tàu tính đến thứ Năm.

Lực lượng Mỹ cũng đã lên kiểm tra ít nhất ba tàu, trong đó có hai tàu ở Ấn Độ Dương, cách Vịnh Ba Tư khoảng 2.000 dặm. Vụ kiểm tra gần nhất diễn ra trong đêm thứ Tư, khi lực lượng Mỹ lên một “tàu không quốc tịch bị trừng phạt” chở dầu từ Iran tại Ấn Độ Dương, theo Bộ Quốc phòng Mỹ.