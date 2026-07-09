Lực lượng An ninh nhân dân: “Thanh bảo kiếm” bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới

Bản sắc riêng của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng ANND giữ vững vai trò “thanh bảo kiếm” bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội thảo.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng hoa cho các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tham dự hội thảo.

Tham dự hội thảo còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Tổng cục An ninh, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an; các đồng chí là nhân chứng lịch sử, các tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định: “80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, nhất là ở những tình thế ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, lực lượng ANND luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối, khẳng định vai trò lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy đặc biệt của Đảng; “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, hội thảo là sự kiện đặc biệt quan trọng, nhằm ôn lại bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng ANND; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thành kính tri ân sâu sắc các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, nhìn lại chặng đường 80 năm, có thể khẳng định 3 giá trị nổi bật làm nên bản sắc riêng có của lực lượng ANND Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Đó là tính chủ động chiến lược "đi trước một bước", là vai trò tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và vai trò kiến tạo chiến lược, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an toàn; củng cố niềm tin xã hội; bảo vệ các động lực phát triển của đất nước.

“Bảo vệ an ninh quốc gia hôm nay không chỉ là giữ cho đất nước bình yên, mà còn là kiến tạo môi trường cho đất nước vươn mình”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Kiên định bản lĩnh, sắc bén nghiệp vụ trong kỷ nguyên phát triển mới

Quá trình chuẩn bị hội thảo được thực hiện công phu, khoa học, nghiêm túc với hơn 109 tham luận tâm huyết sâu sắc, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Công an nhân dân và các nhà khoa học.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng điều hành thảo luận tại hội thảo.

Mỗi tham luận là một công trình khoa học độc lập, góp phần làm rõ bối cảnh lịch sử, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng ANND.

Các tham luận đã làm rõ và khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự chỉ đạo Đảng ủy Công an Trung ương đối với lực lượng ANND là một nguyên tắc cơ bản, xuyên suốt, là nhân tố hàng đầu và có tính chất quyết định đến mọi thắng lợi của lực lượng ANND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu điều hành thảo luận tại hội thảo.

Các bài tham luận tiếp tục tôn vinh những chiến công, thành tích vẻ vang của lực lượng ANND qua các giai đoạn lịch sử, được hun đúc từ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, ý chí kiên cường và quyết tâm sắt đá trong thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng, xứng đáng là "thanh bảo kiếm" bảo vệ an ninh quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu bế mạc hội thảo.

Sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân đối với lực lượng ANND; sự phối hợp giữa lực lượng ANND với các cơ quan chức năng của Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành, các lực lượng là yếu tố quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, thành công của hội thảo là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đồng thời, đây là dịp nhìn nhận sâu sắc hơn, xác định đầy đủ hơn vị trí, vai trò, sứ mệnh của lực lượng ANND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ kết quả hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đã khái quát những vấn đề then chốt. Thực tiễn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND khẳng định một chân lý có tính quy luật: Ở mỗi bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa luôn là điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển.

Vị thế "thanh bảo kiếm" của lực lượng ANND không chỉ là sự khẳng định đơn thuần về chức năng, nhiệm vụ, mà là kết tinh của nhiều nhân tố nền tảng: sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; bản lĩnh chính trị vững vàng; tính chiến đấu cao; sự tôi luyện qua thực tiễn cách mạng; mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; tinh thần tận tụy, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo; năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, tư duy về bảo vệ an ninh quốc gia cần tiếp tục được đổi mới và phát triển theo hướng toàn diện, chủ động, hiện đại, bao trùm, phục vụ và kiến tạo phát triển.

Bảo vệ an ninh quốc gia trong điều kiện mới đòi hỏi phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện. Xây dựng nền ANND, thế trận ANND gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, lâu dài.

Toàn cảnh hội thảo.

Hiện đại hóa lực lượng ANND phải được đặt trong tổng thể hiện đại hóa nền an ninh quốc gia, gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp an ninh, hiện đại, tự chủ chiến lược, lưỡng dụng.

Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới đòi hỏi sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, ngành ngoại giao và các ban, bộ, ngành, địa phương.