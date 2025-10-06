Lo tái ngập, người Hà Nội đắp đập, dựng tấm chắn trước nhà

Bấm để lật

Tối 5/10, tại các khu vực thường xuyên ngập như An Khánh (xã An Khánh) và khu đô thị Ecohome (phường Đông Ngạc)..., người dân mua đất đá, bao cát để làm "đập" ngăn nước, chuẩn bị cho mưa lớn do ảnh hưởng bão Matmo.

Ở sảnh tầng một khu đô thị Ecohome 1, nhiều bao cát được xếp dọc cửa ra vào, chỉ để lối nhỏ cho cư dân đi bộ. Trước đó ngày 30/9, nhiều tòa nhà bị nước tràn vào tầng hầm.

Bão dự kiến đổ bộ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sáng mai Hà Nội có thể mưa lớn, lượng mưa dự báo 70-150 mm. Người dân khu Ecohome 1 chuẩn bị bao cát, đá nặng 40-50 kg, buộc chặt bằng dây nylon, vận chuyển đến sảnh các tòa nhà và cổng ra vào để ngăn nước tràn.

Trận mưa lớn ngày 30/9 do ảnh hưởng của bão Bualoi khiến khu vực này ngập sâu, có nơi 1,5 m. Nhiều ôtô bị ngập tới nóc.

"Tôi mất 4,5 triệu đồng để sửa xe do ngập nước. Hôm nay tôi quyết định gửi xe ngoài, tốn 50.000 đồng mỗi đêm nhưng yên tâm hơn nhiều", ông Nguyễn Bá Nam, 50 tuổi, nói.

Để hạn chế ngập úng, Ban Quản lý khu đô thị đã nâng chiều cao hàng rào chắn nước quanh các tòa nhà từ 20 cm lên 60 cm.

Bên ngoài khu đô thị, một hàng rào cao 60 cm vừa được hoàn thành để chống nước từ ngoài tràn vào. Phần khung sắt ở trên giúp cản trở việc rác thải trôi vào trong.

Cách đó gần 20 km, khu đô thị Nam An Khánh cũng thường xuyên rơi vào cảnh ngập lụt. Người dân chủ động lắp vách ngăn, kê bạt chắn để hạn chế nước tràn vào hầm khi mưa lớn.

Anh Hưng Doanh, 38 tuổi, kiểm tra lại hệ thống vách ngăn thiết kế riêng. Trước đó, các tài sản giá trị như máy móc, xe cộ đã được di chuyển đến nơi an toàn. "Tôi quen với cảnh ngập lụt ở đây, dù vách ngăn kín nhưng nước vẫn có thể tràn vào", anh nói.

Nhiều hộ dân dùng bàn ghế, tấm gỗ, vật nặng kê sát vách để gia cố lớp chắn nước, đề phòng bị cuốn trôi khi ngập sâu. Các đường ống nối vào máy bơm được lắp cao để kịp thoát nước khi tràn vào nhà.

Ngôi nhà trên đường Lê Trọng Tấn, khu đô thị An Khánh, nhiều năm nay thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn kéo dài. Chủ nhà dùng bạt và bao cát che chắn hầm để ngăn nước tràn vào.

Phòng giao dịch một ngân hàng trong khu đô thị Geleximco lắp hệ thống cửa ngăn nước bằng sắt, có thủy lực nâng đỡ. Thiết bị nằm dưới nền, khi cần chỉ việc kích hoạt để tấm chắn tự nâng lên, ngăn nước tràn vào.

Trước đó ngày 30/9, ảnh hưởng của bão Bualoi, Hà Nội mưa 120-600 mm, làm xuất hiện 116 điểm ngập 0,3-0,5 m, cá biệt có nơi sâu 1-1,5 m. Mưa ngập khiến cuộc sống người dân đảo lộn, giao thông hỗn loạn, nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học. Đến hôm qua, thành phố vẫn còn hơn 2.000 nhà dân vùng thấp trũng bị ngập.