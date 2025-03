Lò hơi báo 'lỗi' trước khi nổ làm 6 người chết ở Đồng Nai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của Công ty TNHH SX&TM gỗ Bình Minh Việt Nam đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022, còn bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1/2024.