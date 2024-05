Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Ngày 10-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (gọi tắt Công ty gỗ Bình Minh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Công ty gỗ Bình Minh có địa chỉ ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Cơ quan chức năng xác định, với vai trò là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty gỗ Bình Minh nhưng trong quá trình vận hành lò hơi, ông Feng Yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý bình hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm nhiều người chết.

Điều tra bước đầu, công an xác định do lỗi kỹ thuật lò hơi nổ làm 6 công nhân tử vong tại hiện trường và nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

1 ngày trước khi xảy ra sự việc, phía công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30-4.

Đến sáng 1-5, cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ làm 6 người chết, 5 người bị thương. Nhà xưởng hư hỏng nặng.

Thông tin tại hội nghị giao ban kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai ngày 4-5, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết theo quy định, đối với các thiết bị như lò hơi phải trải qua các yêu cầu kiểm định rất nghiêm ngặt trước khi vận hành.

Cụ thể, doanh nghiệp phải khai báo, kiểm định và nộp hồ sơ cho Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trước khi đi vào hoạt động. Tuy nhiên, Công ty gỗ Bình Minh không thực hiện các quy định này.

