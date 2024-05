Vụ nổ làm 6 người tử vong ở Đồng Nai: Nồi hơi, bình nén khí đã hết hạn kiểm định

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với ông FENG YONG (41 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH SX&TM gỗ Bình Minh (Công ty gỗ Bình Minh) tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Ông FENG YONG giám đốc Công ty gỗ Bình Minh

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định nồi hơi của Công ty gỗ Bình Minh đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022, và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1/2024.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ thảm khốc là do nồi hơi và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định an toàn nhưng Công ty gỗ Bình Minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động, sản xuất.

Hiện trường vụ nổ lò hơi

Trong vụ việc này, ông FENG YONG là người chỉ đạo việc lắp đặt nồi hơi, điều hành mọi hoạt động của Công ty gỗ Bình Minh. Do đó, hành vi của ông FENG YONG có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ, xác định trách nhiệm của những cá nhân có liên quan.

Theo cơ quan điều tra, vào ngày 1/5, tại Công ty gỗ Bình Minh đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong, 5 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu xác định: Để phục vụ sản xuất, công ty gỗ Bình Minh có lắp đặt ở bên ngoài 1 nồi hơi dạng ống nước (Mode: DZH1-1.0-M, nhãn hiệu: Huawang, công suất sinh hơi 1.000 kg/giờ). Trong quá trình sử dụng, công ty này phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30/4.

Đến sáng 1/5, cán bộ kỹ thuật của Công ty gỗ Bình Minh vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

