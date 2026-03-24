Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng
Sáng 24/3, người dân phát hiện một con cá mái chèo (cá hố rồng) đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và một con rùa biển cũng đã chết, nặng khoảng 15-20kg trôi dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng.
Trước đó, ngày 22/3, tại bãi biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải) cũng có một con cá mái chèo lớn đã chết dạt vào và được ngư dân địa phương tổ chức an táng theo phong tục.
Trong quan niệm dân gian, cá mái chèo còn được gọi là “rồng biển”, rất hiếm khi xuất hiện gần bờ. Chính vì vậy, việc xuất hiện cá này ở nhiều khu vực ven biển của tỉnh Bình Thuận cũ nay là tỉnh Lâm Đồng, thu hút đông đảo người dân và du khách hiếu kỳ đến xem.
Cá mái chèo và rùa biển được phát hiện sáng 24/3. Ảnh: MXH
Việc liên tiếp có các loài sinh vật biển hiếm gặp xuất hiện gần bờ trong những ngày qua khiến nhiều người quan tâm.
Theo khuyến cáo từ cơ quan chức năng, khi phát hiện động vật biển (đặc biệt là loài quý hiếm), người dân không nên tự ý bắt giữ hay mua bán mà cần nhanh chóng thông báo để được xử lý đúng cách.
