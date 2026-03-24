Xông vào nhà kéo nạn nhân ra đường hành hung, bắt khẩn cấp 1 đối tượng

Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra vụ việc có dấu hiệu "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Tổ 22, cụm Thượng Thanh.

Theo đơn trình báo của nạn nhân là anh Đ.X.T, sự việc khởi nguồn từ mâu thuẫn dân sinh vào ngày 15/3.

Gia đình anh T. có nhắc nhở hàng xóm là chị T.T.T.L về việc thả rông chó ra đường nhưng không xích, không rọ mõm, thường xuyên chạy sang nhà anh. Sau lời nhắc nhở, hai bên đã xảy ra tranh cãi.

Khoảng 21h40 ngày 16/3, một nhóm gồm 2 nam và 1 nữ đi ô tô đến nhà anh T. để "nói chuyện" về mâu thuẫn trước đó rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, nhóm này kéo thêm người quay lại (4 nam, 1 nữ). Tại đây, các đối tượng liên tục chửi bới, đe dọa và lôi, kéo anh T. từ trong nhà ra đường để hành hung vào vùng đầu, mặt và người. Thậm chí, khi nạn nhân cố gắng đi vào nhà còn bị một đối tượng đá thẳng vào mặt.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: cắt từ clip.

Sau vụ ẩu đả, anh T. phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đức Giang và đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Việt Hưng đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp truy tìm đối tượng.

Căn cứ kết quả điều tra sơ bộ, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phú Thanh Hải (SN 1976, trú tại Tòa A1 Nguyễn Cơ Thạch, phường Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện công an đang tiếp tục triệu tập các đối tượng còn lại lên làm việc.

Lời khai ban đầu cho thấy, việc tập hợp lực lượng kéo đến nhà anh T. đã được các đối tượng bàn bạc từ trước nhằm mục đích gây sức ép và thị uy.